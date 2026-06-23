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Tania Rincón defiende a Mauricio Ymay tras arremeter contra la CNTE y las Madres Buscadoras: esto dijo

La conductora respaldó a su compañero tras las críticas generadas por sus recientes declaraciones

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Tania Rincón Debuta como Actriz en Telenovela
Tania Rincón sale en defensa de Mauricio Ymay tras la polémica por sus comentarios sobre manifestaciones y eventos masivos. - (Tania Rincón)

La polémica que envuelve a Mauricio Ymay sigue dando de qué hablar y ahora sumó una voz de apoyo desde el propio equipo de deportes. Tania Rincón salió en defensa de su compañero luego de las críticas que recibió por comentarios relacionados con la forma de contener algunas manifestaciones durante eventos masivos.

Durante un encuentro con la prensa, la conductora fue cuestionada sobre la situación que enfrentó Ymay, quien incluso fue objeto de fuertes señalamientos en redes sociales tras sus declaraciones.

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Lejos de desmarcarse del tema, Rincón optó por ofrecer una postura conciliadora y pidió considerar el contexto en el que fueron emitidas sus palabras.

Tania Rincón pide analizar el contexto de las declaraciones

Tania Rincón, conductora de 'Hoy'.
La conductora pide analizar el contexto de las declaraciones de Mauricio Ymay, luego de los señalamientos en redes sociales. - Crédito: @taniarin

Al ser interrogada sobre las expresiones de Mauricio Ymay, Tania Rincón reconoció que las personas que trabajan frente a cámaras y micrófonos están expuestas a equivocarse. Para ella, la exposición pública implica asumir riesgos constantes al momento de opinar sobre temas que generan debate.

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“Mira, creo que todos, estando enfrente de un micrófono y de una cámara estamos sujetos a cometer errores. Somos humanos y creo que podemos, de pronto, no tener tan clara la información”, declaró la conductora.

Rincón también consideró que las palabras de su compañero no estaban dirigidas a colectivos que realizan manifestaciones con causas específicas. “Creo que Mauricio Ymay no se refería a esas protestas justas como, no sé, las Madres Buscadoras, como los maestros de la CNTE, que también tienen objetivos muy claros”, explicó durante la conversación con los medios.

La conductora asegura que Mauricio Ymay nunca buscó promover violencia

Mauricio Ymay está por llegar a TUDN a petición del Vasco Aguirre (IG/ @mauricioymay)
Tania Rincón afirma que quienes trabajan frente a cámaras y micrófonos pueden equivocarse por la exposición pública. (IG/ @mauricioymay)

La presentadora señaló que, desde su perspectiva, los comentarios del analista deportivo estaban enfocados en grupos que provocan disturbios durante algunas movilizaciones y no en organizaciones que buscan visibilizar demandas sociales legítimas.

“Seguramente él, estoy casi segura que se refería a, de pronto, estos grupos de choque que solo salen a las calles a ocasionar disturbios y que jalan la atención para otro lugar”, comentó.

Asimismo, recordó que Mauricio Ymay ya había compartido una postura pública sobre el tema. “Él en su momento, creo que hace como una semana, salió a dar como su punto de vista con un comunicado de prensa que redactó muy bien”, expresó.

La conductora también aseguró que percibió arrepentimiento en su compañero tras la controversia. “Evidentemente está arrepentido, porque yo creo que en mi entender no quiso lastimar a nadie, no quiso de ninguna manera incitar a la violencia”, afirmó.

Incluso destacó aspectos personales del comentarista para respaldar su postura. “Es un tipo bien intencionado, es un tipo de valores, es un padre de familia, siempre respetuoso, que no creo que sinceramente su idea no era agredir a nadie”, agregó.

La polémica que llevó a Mauricio Ymay a ofrecer disculpas

Dos hombres sentados frente a un micrófono cada uno, conversando. Detrás, una pintura abstracta de un mapa mundial con tonos azules y naranjas
Mauricio Ymay ofrece disculpas públicas tras el rechazo por su opinión en un podcast sobre el Mundial 2026 y las manifestaciones. (YouTube: Andrés vaca)

La defensa de Tania Rincón surge después de la controversia que enfrentó Mauricio Ymay por comentarios realizados en un podcast sobre las manifestaciones de la CNTE y las Madres Buscadoras previas alMundial 2026. Sus declaraciones, en las que mencionó medidas como balas de goma, tanquetas y agua a presión para evitar bloqueos, provocaron una fuerte reacción en redes sociales.

Tras la ola de críticas, el comentarista ofreció disculpas públicas y aseguró que su intención era destacar la importancia de que el torneo se desarrollara en un ambiente de orden y seguridad. También afirmó que nunca buscó minimizar ni faltar al respeto a ninguna causa social y reconoció el impacto de sus palabras.

Aun así, las disculpas no frenaron los cuestionamientos. En ese contexto, Tania Rincón recordó que su compañero ya había aclarado su postura y reiteró que, desde su punto de vista, “no quiso lastimar a nadie” ni “incitar a la violencia”, sino que sus comentarios fueron dirigidos a quienes generan disturbios durante algunas movilizaciones.

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