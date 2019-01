Una foto ayuda a las personas a reconocer rápidamente y además le da legitimidad al perfil, así que es muy importante no omitir este paso. No es necesario que sea formal, incluso la persona puede sacarse una selfie con el celular y subirla directamente al perfil. Sin embargo, hay que recordar que el futuro empleador verá esta foto por lo que se recomienda no dejar ningún detalle al azar.