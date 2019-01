A las 19 hs, la pasarela de 20 metros de largo ya estaba armada, las vestuaristas trabajaban a contrarreloj en el backstage, y las modelos más top se preparaban para pisar la pasarela. "Estoy muy contenta de estar acá", comentaba la modelo Sofía Zámolo a Infobae durante la previa del desfile. "Disfruto mucho salir a la pasarela y que el público me vea. Estoy nerviosa, pero son nervios lindos. Todavía no me probé nada", reconoció entre risas.