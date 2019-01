Shivaia tiene su espacio en La Juanita, en la zona de José Ignacio. No está sobre la playa, lo tiene en su casa. "No me gusta trabajar en la playa porque no me gusta que la gente esté con arena o sucia. Prefiero la privacidad. Yo les pido que antes se bañen, se purifiquen y recién después se hagan el masaje", precisó. No es una masajista convencional de temporada. Su clientela la contacta por whatsapp y ella coordina la visita. Su costo es superior a los 100 dólares por hora y su servicio es una terapia.