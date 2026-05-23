México

Entre álbumes y estampas del Mundial 2026: diputados desatan críticas por desatender problemas del país

El regreso de la Copa del Mundo a México durante este 2026 ha generado un entorno muy diferente al vivido en los torneos de 1970 y 1986

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Un hombre sonriente con gafas habla en un podio, con el álbum y paquetes de estampas del Mundial FIFA 2026 en la parte inferior derecha.
El senador Ricardo Monreal sonríe mientras en la esquina inferior derecha se visualizan el álbum y sobres de la colección oficial del Mundial FIFA 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El legislador de Morena, Ricardo Monreal lanzó una convocatoria para realizar un intercambio de estampas del álbum del Mundial 2026 en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

Este recinto ubicado en el Palacio de San Lázaro, fue abierto a todo el público para realizar esta actividad, en un ambiente de convivencia y euforia previa al evento deportivo que tendrá como sede la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La inauguración de la Copa del Mundo será el próximo 11 de junio en la capital del país en el Estadio Azteca.

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Tras la difusión de este video en redes sociales, internautas cuestionaron y expresaron su molestia por la celebración, argumentando que existen importantes problemáticas que se deben resolver en diversas entidades, a las cuales no se les está dando la importancia requerida.

Durante los últimos meses, la mayoría de ciudadanos han manifestado sus quejas hacia las autoridades por las remodelaciones y dinámicas realizadas para recibir a los visitantes extranjeros por el torneo internacional de fútbol. Esto en un contexto donde México enfrenta una crisis de seguridad, vivienda y otras dificultades que han sido dejadas de lado, pero continúan afectando a la población mexicana.

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Vista cenital de manos de diferentes edades intercambiando estampas y sobres de Panini alrededor de un álbum cerrado de la Copa del Mundo sobre mesa de madera clara.
Álbum del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El Mundial más exclusivo? Altos costos y limitaciones reducen la fiesta futbolera en México

El regreso del Mundial a México durante este 2026 ha generado un entorno muy diferente al vivido en los torneos de 1970 y 1986. Para numerosos aficionados a este deporte, el entusiasmo se ha visto opacado por diversos obstáculos, principalmente económicos, así como por cambios urbanos que afectan la vida diaria en ciudades anfitrionas.

El Dr. Jorge Negroe Álvarez, de la Universidad Iberoamericana, señaló que la Copa del Mundo podría convertirse en un evento del que la mayoría de la población quede excluida, pues las estrategias oficiales no han logrado que los mexicanos lo sientan como propio, a pesar de los esfuerzos nostálgicos de promoción.

La posibilidad de asistir a un partido se ha vuelto casi inaccesible para la mayoría, debido al elevado precio de los boletos y la complejidad del proceso de compra digital. Los sistemas en línea, la limitada oferta y la especulación han provocado frustración entre los seguidores. Incluso los Fan Festivals y eventos públicos, como los del Zócalo, presentan filtros y sorteos, dificultando la asistencia.

Por otro lado, las remodelaciones cercanas a los estadios han complicado la vida de los vecinos, sumando malestar y protestas. La prometida derrama económica podría no ser la esperada por el Gobierno Federal, mientras residentes enfrentan incrementos en los precios de servicios y la llegada de turistas parece menor a lo anticipado.

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