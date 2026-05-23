“¡Abuela!”: bombero acude a llamado de incendio y descubre que es la casa de su familia en Sabinas, Coahuila l Video

Un camión de bomberos blanco con luces rojas de emergencia llega a una calle donde un edificio con humo negro denso se encuentra en llamas. Personal de seguridad y bomberos con cascos amarillos se presentan en el lugar. Entre el equipo, un bombero es visible con su traje completo, siendo sostenido por dos mujeres y un hombre, en una escena que sugiere el descubrimiento de que el incendio afecta la residencia de un familiar. Este video documenta un incidente de emergencia.

Un bombero de Sabinas, Coahuila, sufrió una crisis nerviosa al descubrir que el incendio que atendía la mañana del martes 19 de mayo ocurría en la casa de su abuela, ubicada sobre la avenida Licenciado Benito Juárez. El momento quedó registrado en un video difundido en redes sociales, donde se observa su desesperación ante la posibilidad de que su familiar estuviera dentro del domicilio y ante un posible fatal accidente.

El incendio dejó daños materiales de consideración en la vivienda, mientras una densa columna de humo negro cubría la zona. Antes de conocer que su abuela estaba a salvo, el elemento bajó de la unidad y corrió hacia la entrada con visible angustia.

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Las imágenes muestran que intentó ingresar a la casa en llamas, pero sus compañeros lo detuvieron y le informaron que su familiar ya había salido. Esa confirmación frenó la escena de mayor tensión y permitió un reencuentro marcado por el alivio.

El momento muestra un momento también de emotiva solidaridad ya que los vecinos acudieron a resguardar a la mujer de la tercera edad cuando comenzaban las llamas para ponerla a salvo, por lo que el bombero pudo sentir infinito agradecimiento como lo presentan las personas que él rescata en su jornada laboral cada día, porque cada vida salvada es invaluable.

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El video muestra el momento en que compañeros lo detienen frente a la vivienda

El bombero llegó a atender la emergencia y entró en crisis nerviosa al saber que era la casa de su abuela, pero por fortuna los vecinos lograron sacarla antes de que se extendiera el fuego Foto: Captura de pantalla video Facebook Vulcano Paxtian

De acuerdo con lo que se observa en la grabación, el bombero se quiebra emocionalmente frente a la puerta al reconocer el domicilio. La reacción ocurre en medio de la movilización de emergencia y mientras el fuego consumía parte de la casa.

La secuencia también muestra que otros elementos de auxilio intervienen de inmediato para contenerlo. En ese momento le avisan que su abuela no se encuentra en riesgo, lo que cambia por completo la escena.

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Después de recibir esa noticia, el elemento logra reencontrarse con ella y ambos se abrazan. Ese instante concentró buena parte de las reacciones que surgieron en redes sociales tras la difusión del video.

La grabación fue compartida por usuarios y por personal de emergencia, y rápidamente se volvió tema de conversación por la carga emocional del caso. Entre los comentarios predominó la empatía hacia el bombero, en especial por el choque entre su deber operativo y el temor por la seguridad de una integrante de su familia.

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El incendio ocurrió en la avenida Licenciado Benito Juárez la mañana del 19 de mayo

Los hechos ocurrieron en un domicilio de esa vialidad de Sabinas, cuando la vivienda comenzó a incendiarse y fue envuelta por humo negro. Al llegar al sitio, el bombero no sabía que la emergencia correspondía a la casa de su abuela.

El caso expuso la presión que enfrentan los cuerpos de emergencia en intervenciones de alto riesgo. En este episodio, esa exigencia se mezcló con una crisis emocional provocada por la posibilidad de una tragedia familiar.

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Aunque el siniestro no dejó a la adulta mayor dentro del inmueble, sí provocó afectaciones materiales en la propiedad. La escena quedó asociada al momento en que el elemento intentó sobreponerse al pánico mientras sus compañeros mantenían el control de la atención.

Un bombero de Sabinas , Coahuila , sufrió una crisis nerviosa al descubrir que el incendio atendido era en la casa de su abuela.

El hecho ocurrió la mañana del martes 19 de mayo en la avenida Licenciado Benito Juárez, donde la vivienda registró daños materiales.

Compañeros del elemento le informaron que su familiar estaba a salvo y eso permitió un reencuentro en medio de la emergencia.

Qué hacer encaso de incendio y cómo prevenir

SI HAY UN INCENDIO EN TU TRABAJO

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No uses los elevadores.

En caso de existir humo, desplázate a rastras y de ser posible tápate nariz y boca con un trapo húmedo.

Antes de abrir una puerta, verifica que la perilla o manija y su superficie no estén calientes, si lo están no la abras, el fuego puede estar detrás de ella.

En caso de que el fuego obstruya las salidas, aléjate de las llamas, procura bloquear totalmente la entrada del humo, tapando las rendijas con trapos húmedos.

Si no puedes bajar, intenta subir hasta la azotea; deja abierta la puerta de acceso a la misma para que el humo no se acumule en el cubo de las escaleras

Una vez fuera del inmueble, aléjate lo más que puedas para no obstruir el trabajo de las brigadas de auxilio.

SI HAY UN INCENDIO EN TU TRABAJO

Llama a los servicios de emergencia 911 lo antes posible.

Sigue las instrucciones del comité interno de protección civil (brigadas).

Corta los suministros de energía eléctrica y de gas.

No abras puertas ni ventanas, porque el fuego se extiende con el aire.

En caso de evacuación.

No corras, no grites, no empujes.

Conserva la calma, procura tranquilizar a quienes estén cerca.

Si detectas fuego o humo, da la voz de alerta inmediatamente.

Si el fuego apenas inicia y tienes extintor, utilízalo.

Localiza la salida más alejada del fuego, sigue la ruta de evacuación.

QUÉ HACER EN CASO DE INCENDIO

Llama a los servicios de emergencia al teléfono 911 de inmediato.

Abre una ventana que dé a la calle y hazte notar. En pisos superiores puedes colocar en la ventana una sábana blanca que es una señal internacional de socorro.

También puedes gritar.

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