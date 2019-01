"En realidad leí sus libros después de empezar con esto. Yo soy licenciada en Economía y siempre la eficiencia en el uso de los recursos y la organización de mi tiempo fue una fuente de motivación en mi vida -contó-. Yo no nací organizada pero siempre fui una persona muy eficiente. Y hace 12 años, cuando me fui a vivir con mi novio y actual marido me encontré con la situación de querer tener la mayor cantidad del tiempo libre posible, ya que trabajaba diez horas por día, llegaba tarde a mi casa y no quería ser esclava de las tareas del hogar. Entonces me propuse armar pequeños sistemas de organización en todos los ambientes de mi casa, teníamos una casa chica de 40 metros y el uso eficiente del espacio y el aprovechamiento del espacio era muy importante para vivir una vida feliz y no tener que estar todo el tiempo pendiente de la casa".