"Nuestro cerebro necesita dormir una buena cantidad de horas por día, que dependerá de cada persona y de la edad de cada uno. Si uno no duerme, aprenderá menos, rendirá menos. Incluso se es más propenso a tener accidentes y se tienen menos reflejos", sentenció la experta, para luego insistir: "El sueño es crucial para reorganizar el cerebro: 'fijar' los conocimientos y borrar los que no hacen falta. Aunque esto no pasa solo durante el sueño".­