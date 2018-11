Para modificar una creencia tenemos que cuestionarlas o ponerlas en duda. ¿Será tan así? ¿Y si estoy equivocada? Creo que es así, ¿y si no lo es? ¿Si lo que me parece cierto está equivocado? ¿Hay otra forma de ver lo que me sucede? ¿Qué me dicen los otros cuando les cuento lo que me pasa? ¿Ven lo mismo que yo? ¿Piensan como yo? ¿Creen como yo sobre lo que me sucede?