No habrá incremento al Impuesto Selectivo al Consumo: Ministerio de Economía descarta medida

El Ministerio de Economía y Finanzas señaló que actualmente no existen razones económicas ni fiscales que sustenten una subida de las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo. Foto: difusión

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) descartó que se evalúe un incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), luego de que circularan versiones sobre una posible modificación de este tributo. A través de un comunicado, la entidad aseguró que dichas informaciones no corresponden a decisiones ni propuestas oficiales de la cartera.

La institución señaló que los principales indicadores económicos del país mantienen una evolución favorable, con una actividad económica en recuperación, una recaudación tributaria con resultados positivos y cuentas fiscales alineadas con los objetivos de sostenibilidad.

MEF afirma que no existe necesidad fiscal para elevar el ISC

El Ministerio de Economía y Finanzas indicó que, bajo las condiciones actuales, no hay factores económicos o fiscales que justifiquen un aumento en las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo. La entidad sostuvo que la situación fiscal continúa desarrollándose de acuerdo con los criterios de responsabilidad establecidos.

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Asimismo, el MEF precisó que las versiones que apuntaban a una iniciativa para elevar este impuesto “carecen de sustento y no corresponden a decisiones, propuestas o iniciativas oficiales de esta cartera”.

El comunicado del MEF. Foto: MEF/X

Entidad pide verificar información antes de difundir versiones

El comunicado exhortó a la ciudadanía, gremios empresariales, actores políticos y medios de comunicación a revisar las fuentes oficiales antes de emitir opiniones o replicar información que no haya sido confirmada por las autoridades correspondientes.

El ministerio advirtió que la difusión de datos no verificados puede generar incertidumbre entre los agentes económicos y afectar las expectativas de inversión y consumo, especialmente en un contexto donde considera importante mantener la estabilidad y confianza.

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Ministerio reafirma compromiso con estabilidad económica

El MEF reiteró que continuará trabajando bajo principios de estabilidad macroeconómica, responsabilidad fiscal y transparencia en la comunicación de información pública.

La entidad también remarcó su compromiso de brindar información oficial de manera oportuna a la ciudadanía frente a versiones que puedan generar dudas sobre sus decisiones en materia económica y tributaria.

El MEF afirmó que mantendrá su labor enfocada en la estabilidad económica, el manejo responsable de las finanzas públicas y la difusión transparente de información oficial. Foto: Servir

¿Qué es el Impuesto Selectivo al Consumo?

El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) es un tributo aplicado en el Perú a determinados bienes y actividades consideradas específicas, como combustibles, bebidas alcohólicas, cigarrillos, vehículos y algunos juegos de azar. A diferencia de otros impuestos que gravan de manera general el consumo, este se concentra en ciertos productos definidos por la normativa tributaria.

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Este impuesto tiene dos objetivos principales. Por un lado, busca generar ingresos para el Estado a través de la recaudación; por otro, pretende reducir o desincentivar el consumo de productos que pueden producir efectos negativos en la salud, la sociedad o el medio ambiente. Por ello, suele aplicarse sobre bienes cuyo uso o consumo tiene impactos que las autoridades consideran necesario regular.

En la práctica, el ISC puede cobrarse mediante distintos mecanismos de cálculo, dependiendo del producto. En algunos casos se establece un porcentaje sobre el valor del bien, mientras que en otros se fija un monto específico por unidad, volumen o cantidad comercializada. La forma de aplicación depende de las categorías establecidas en la Ley del Impuesto General a las Ventas e ISC.

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El pago del impuesto no suele recaer directamente en el consumidor final, sino en productores, empresas vinculadas a la comercialización o importadores de los bienes gravados. Sin embargo, al formar parte de los costos asociados a estos productos, puede trasladarse al precio que pagan los compradores.

En los últimos años, el ISC ha sido un tema recurrente dentro de la discusión económica porque cualquier modificación en sus tasas puede tener efectos en los precios de algunos productos y en las decisiones de consumo. El Ministerio de Economía y Finanzas es la entidad encargada de definir las políticas relacionadas con este impuesto, mientras que la administración y fiscalización corresponde a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

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