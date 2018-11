El sondeo realizado por la consultora de investigación de mercado TrialPanel reveló que "el 84% de los que se animaron a innovar en la experiencia gourmet, declaró estar satisfecho o muy satisfecho, mientras que a un 14% le fue indistinto". Por su parte, entre aquellos que nunca probaron la comida de food trucks, el 70% aseguró que el principal motivo es porque no tuvieron la oportunidad. No se quedan atrás aquellos que sí tuvieron la posibilidad de hacerlo y no lo eligieron porque no les da confianza la higiene de los productos y porque prefieren sentarse a comer tranquilos.