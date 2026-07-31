¿Desde cuándo existe el Estado peruano? Una interpretación histórica plantea una respuesta distinta a la que muchos imaginan

Símbolos nacionales del Perú, mapas coloniales, monedas virreinales y sellos postales sobre una mesa de madera antigua ilustran la transición histórica e institucional del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Durante décadas, el origen del Estado peruano formó parte de un debate entre historiadores, arqueólogos y especialistas en ciencia política. La discusión no se limita a la antigüedad del territorio o de sus civilizaciones, sino al momento en que apareció una organización política capaz de administrar de forma permanente un espacio definido.

La respuesta depende del concepto de Estado que se utilice. Desde la ciencia política, esta figura implica la existencia de una autoridad con control territorial, una estructura administrativa, funcionarios, obras públicas y capacidad de gestión directa sobre la población. Bajo ese criterio, distintos investigadores sostienen que la organización estatal en los Andes posee una continuidad excepcional.

PUBLICIDAD

La propuesta plantea que el actual territorio peruano mantuvo una sucesión de sistemas de gobierno desde la reorganización del Cusco en el siglo XV, con antecedentes administrativos aún más antiguos en el Imperio Wari. Esa línea de continuidad diferencia el caso peruano de otros espacios americanos, donde los cambios políticos implicaron rupturas institucionales de mayor alcance.

El análisis también considera la transición entre el Estado inca, el Reino del Perú durante la dominación española y la República. Según esta interpretación, cada etapa incorporó parte de la estructura administrativa anterior, lo que permite sostener la existencia de una continuidad estatal a lo largo de varios siglos.

PUBLICIDAD

La definición de Estado marca el punto de partida

Un paisaje montañoso de Perú muestra una antigua red vial andina, depósitos estatales de piedra y terrazas agrícolas incas bajo un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión comienza con una pregunta básica: ¿qué constituye un Estado? Desde la ciencia política, la respuesta incluye elementos concretos como un territorio delimitado, una administración permanente, funcionarios públicos, infraestructura y capacidad para ejercer autoridad directa sobre la población. El simple dominio militar o el cobro de tributos no resultan suficientes para cumplir esa definición.

Con ese criterio, el origen del Estado peruano se sitúa en 1438, fecha vinculada a la reorganización del Cusco durante el gobierno del inca Pachacútec. La cronología del historiador John H. Rowe ubica en ese momento la expansión del antiguo centro político hacia los cuatro suyus, mediante una administración que integró amplios territorios bajo una misma estructura.

PUBLICIDAD

Esta interpretación sostiene que el Estado organizado del Perú posee una antigüedad comparable con la de varios Estados europeos y asiáticos cuya continuidad institucional también se remonta a la Edad Media.

El legado administrativo del Imperio Wari

La ciudad preincaica de Pikillaqta, ubicada cerca de Cusco, revela la avanzada arquitectura y organización de la cultura Wari, con estructuras que desafían la comprensión moderna. Foto: Machu Picchu Peru Tours

Los antecedentes de ese modelo aparecen varios siglos antes del surgimiento del Imperio inca. Entre aproximadamente los años 600 y 1000 d. C., el Estado Wari organizó gran parte del espacio andino desde su capital, ubicada cerca de la actual Ayacucho.

Durante ese periodo surgieron centros administrativos planificados como Pikillacta, Viracochapampa y Cerro Baúl. Esos complejos funcionaban con depósitos estatales destinados a la redistribución de bienes y formaban parte de una red vial que facilitaba la administración del territorio.

PUBLICIDAD

Según esta interpretación histórica, el Estado Wari también ejecutó políticas de reasentamiento de poblaciones, difundió un idioma utilizado con fines administrativos y estableció mecanismos de gobierno directo sobre sus provincias. Ese modelo sirvió como antecedente para las estructuras posteriores.

Tras la desaparición del poder Wari alrededor del año 1000, el espacio andino quedó dividido entre diversos señoríos regionales durante aproximadamente cuatro siglos.

El modelo inca retomó una estructura previa

Este lugar le pertenece a Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú y Chile - crédito Unesco

La expansión del Imperio inca no significó la creación de un sistema completamente nuevo, sino la recuperación de mecanismos administrativos ya conocidos en los Andes. El Estado reorganizó el territorio, reutilizó parte de la infraestructura existente y fortaleció instrumentos de administración.

PUBLICIDAD

Entre esos elementos figuraban la organización decimal de la población, el sistema de trabajo mediante la mit’a, la utilización de depósitos estatales para enfrentar periodos de escasez, el traslado planificado de comunidades y la articulación territorial mediante el Qhapaq Ñan.

A diferencia de modelos basados únicamente en la subordinación de autoridades locales, la administración inca incorporó a esos dirigentes dentro de su propia estructura política y ejerció control directo sobre el territorio.

El quechua como expresión de continuidad estatal

El análisis también identifica al idioma como una evidencia del funcionamiento de un aparato estatal. Diversos procesos históricos muestran que los grandes sistemas administrativos contribuyen a la expansión de una lengua común.

PUBLICIDAD

Como ejemplos aparecen el griego difundido durante las campañas de Alejandro Magno, el árabe extendido durante el califato y el latín propagado por Roma, idiomas que permanecieron vigentes incluso después de los cambios políticos.

En el caso andino, diversos lingüistas atribuyen a los Wari la primera gran expansión del quechua, lengua que posteriormente fue adoptada por los incas para la administración del territorio. Durante el periodo español, la Corona también utilizó el quechua como idioma de evangelización y, posteriormente, la República le otorgó reconocimiento oficial.

Del Reino del Perú a la República

La conquista española modificó la soberanía política, aunque conservó parte importante de la organización existente. Los españoles utilizaron el nombre de Perú, conocido desde Panamá, y administraron el territorio como el Reino del Perú dentro de la Corona española.

PUBLICIDAD

Gran parte de la infraestructura, las rutas, el sistema laboral, las autoridades locales y otros componentes administrativos procedían del Estado inca. Incluso la nobleza inca mantuvo varios de sus privilegios durante buena parte del Virreinato y en los primeros años republicanos.

El caso de Santiago de Chile constituye uno de los ejemplos mencionados en este análisis. Cuando Pedro de Valdivia fundó la ciudad en 1541, el lugar correspondía a una provincia administrada por Quilicanta, integrante de la casa real del Cusco, según el cronista Gerónimo de Vivar. La Plaza de Armas española ocupó el antiguo centro administrativo inca.

Los cambios introducidos durante la República

Don José de San Martín en la caravana libertadora previo a la Independencia del Perú

La transición hacia la República conservó el nombre del país y buena parte del territorio administrado durante el periodo colonial. Sin embargo, algunos aspectos de la organización previa experimentaron modificaciones importantes.

PUBLICIDAD

En 1821, José de San Martín declaró ciudadanos a los indígenas y eliminó el tributo. Más adelante, mediante decretos emitidos en Trujillo en 1824 y en Cusco en 1825, Simón Bolívar dispuso la división de tierras comunales en propiedades privadas y la venta de terrenos considerados excedentes.

Ese proceso favoreció la desaparición progresiva de numerosas tierras comunales vinculadas al antiguo ayllu. El reconocimiento constitucional de las comunidades indígenas volvió recién en 1920.

De acuerdo con esta interpretación histórica, la continuidad del Estado peruano no responde a la permanencia de un mismo régimen político, sino a la conservación y adaptación sucesiva de una estructura administrativa que pasó del Estado inca al Reino del Perú y posteriormente a la República, sin un periodo prolongado de ausencia de autoridad organizada.