Pocho Lavezzi celebró los 2 años de su hijo con una puesta rural y animales reales: el campeón del mundo que dijo presente

La celebración del exfutbolista reunió a amigos y familiares con Vitto como protagonista y la presencia de Ángel Di María

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Ezequiel Pocho Lavezzi organizó una celebración por el cumpleaños número 2 de su hijo Vitto en Funes. La jornada, marcada por el afecto familiar y la presencia de figuras del fútbol, tuvo como epicentro una ambientación de una granja con animales reales y una puesta en escena que trasladó a los invitados a un entorno campestre.

Entre los invitados más destacados, Ángel Di María y su esposa, Jorgelina Cardoso, acompañaron a la familia Lavezzi durante la reunión. La amistad entre ambos futbolistas, forjada en años compartidos en la selección argentina, volvió a hacerse visible en el cumpleaños del pequeño.

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Ezequiel Lavezzi junto a su pareja María Guadalupe Tauro festejaron el cumpleaños de su hijo Vitto con un temática especial

La propuesta elegida para celebrar el segundo cumpleaños de Vitto fue bautizada como “La granja de Vitto”. El evento tuvo lugar tanto en espacios interiores como exteriores, en la decoración predominaron los tonos verdes, naranjas y marrones con mesas, sillas y distintos objetos de madera.

La firma Ronit Bruk fue la encargada de diseñar y ejecutar la escenografía. A través de imágenes publicadas en redes sociales, la empresa exhibió detalles de la producción: juegos temáticos, peloteros con toboganes y una mesa dulce decorada con un granero. El toque más llamativo llegó con la presencia de cabras, conejos y una oveja, que causaron furor entre los más pequeños.

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La propuesta fue catalogada por los organizadores como “La granja de Vitto”

La celebración no solo se limitó al cumpleaños, ya que también tuvo lugar el bautismo de Vitto. Familiares y amigos participaron de ambos acontecimientos, que se desarrollaron en un reconocido salón de Funes. Desde el ingreso, los padres de Vitto, Lavezzi y María Guadalupe Tauro, fueron vistos de la mano con su hijo, quien mostró sorpresa y alegría ante la producción montada para él.

El festejo reunió a varias personalidades del deporte y el espectáculo. Además de Di María, la jornada contó con la presencia de Palmito, el cantante que se hizo popular por crear la canción “La Cuarta Estrella”, himno que acompañó a la selección argentina en el Mundial.

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La intimidad de la fiesta quedó registrada en un video difundido por la empresa organizadora, donde se pueden apreciar desde los juegos hasta la reacción de los invitados frente a la propuesta temática. Las imágenes muestran a Vitto recorriendo el predio, interactuando con los animales y disfrutando de las atracciones pensadas para su edad.

El hijo más pequeño del exfutbolista compartió la jornada junto a animales y sus seres queridos

El cumpleaños incluyó una torta de tres pisos decorada en sintonía con la temática rural. La mesa dulce ofreció alfajores de maicena personalizados con stickers del cumpleañero y una variedad de dulces. El entorno, con césped natural y juegos inflables, permitió que los niños disfrutaran de la jornada al aire libre.

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Además de la celebración presencial, Lavezzi recurrió a su cuenta personal de Instagram para compartir su alegría cuatro días atrás. “Feliz cumpleaños Vitto! 2 años de amor, siempre juntos! Te amo”, escribió el exfutbolista junto a un carrusel de fotos junto a su segundo hijo compartiendo distintos momentos desde su llegada el 26 de julio de 2024.

En las últimas semanas, Ezequiel Lavezzi se dejó ver acompañando al seleccionado argentino durante su participación en la Copa del Mundo. El exfutbolista estuvo presente en el palco y realizó algunas visitas al vestuario, donde protagonizó un reencuentro con el defensor Nicolás Otamendi. En ese entorno, ambos compartieron momentos de risas y música, y el Pocho llamó la atención por su vestimenta formal durante su estadía en terreno estadounidense.

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