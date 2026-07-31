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El divertido entrenamiento de Mauro Icardi y la China Suárez en medio del conflicto con Wanda Nara: “Así da gusto”

El jugador acompañó las postales del gimnasio con frases cariñosas y etiquetas a la actriz, en una secuencia distendida que buscó correrse del conflicto con su expareja

El divertido entrenamiento en pareja de Mauro Icardi y la China Suárez

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En un contexto marcado por las indirectas y los cruces legales entre Wanda Nara y Mauro Icardi, el futbolista y Eugenia “la China” Suárez decidieron mostrar una faceta cotidiana y distendida de su relación. Ambos compartieron en sus redes sociales una serie de imágenes que documentan una jornada de entrenamiento juntos, alejados del conflicto público y enfocados en su vida en común.

A través de sus historias de Instagram, Icardi publicó distintos momentos del entrenamiento realizado junto a la actriz. En una de las secuencias más llamativas, se observa a la China subida sobre el cuerpo del delantero, quien permanece acostado en un banco de gimnasio y la eleva con sus dos brazos mientras ambos sonríen.

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Para realizar este ‘truco’, Suárez puso sus brazos al costado de su cuerpo y se mantuvo firme para no desequilibrar a su pareja. Por su parte, el futbolista la tomó de la espalda y una pierna para comenzar a hacer levantamiento.

La escena, que combina ejercicio físico y complicidad, finalizó con un beso, fortaleciendo la imagen de pareja consolidada que buscan proyectar ante sus seguidores.

El divertido entrenamiento de Mauro Icardi y la China Suárez
Icardi publicó una secuencia de ejercicio en la que levantó a la China Suárez sobre un banco de gimnasio (Instagram)

Entrenar así da gusto”, escribió Icardi junto a las imágenes, acompañando la frase con emojis de corazón y bíceps, y arrobando el perfil de la actriz. Poco después, sumó una declaración de amor directa: “Te amo”, reforzando el mensaje con un emoji de corazón. La China también compartió fragmentos del entrenamiento, sumando comentarios que reflejan el clima de camaradería y diversión entre ambos.

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Además del entrenamiento, el futbolista publicó otra imagen donde se los ve abrazados frente a cámara. La actriz sonríe con los ojos cerrados mientras Icardi la rodea con los brazos desde atrás. En esa postal, el jugador volvió a mencionar a su pareja y sumó un emoji de brazo flexionado, gesto que viene repitiendo en otras publicaciones recientes y que sus seguidores asocian a una muestra de unión y fortaleza en la relación.

Las publicaciones de Icardi y la China Suárez se produjeron en medio de los rumores y las tensiones mediáticas con Wanda Nara, quien continúa siendo protagonista de un conflicto legal y sentimental con el futbolista. A pesar de la exposición y la presión mediática, Icardi optó por mostrarse relajado y enfocado en su vida junto a la actriz, eligiendo compartir momentos personales y cotidianos con sus seguidores.

El divertido entrenamiento de Mauro Icardi y la China Suárez
Mauro Icardi y la China Suárez compartieron en Instagram un entrenamiento juntos en medio del conflicto con Wanda Nara (Instagram)

Paralelamente a la mediatización de su relación con Icardi, Eugenia Suárez celebró el cumpleaños de Amancio, su hijo con Benjamín Vicuña. La actriz organizó una fiesta temática inspirada en la Selección Argentina y Lionel Messi para festejar los seis años del pequeño. A través de sus redes, mostró imágenes del evento, en el que se destacaron muñecos gigantes de Lionel Messi y Diego Maradona, una cancha inflable con los colores albicelestes, un aro de básquet personalizado, un auto eléctrico y una máquina de peluches repleta de figuras del capitán argentino.

“Mi vida por verte feliz”, escribió la actriz junto a un collage de imágenes de Amancio disfrutando distintos sectores de la fiesta. La decoración reforzó el concepto futbolero: el candy bar estuvo ambientado con pelotas, trofeos y los colores celeste y blanco, mientras que la torta de varios pisos lució detalles de fútbol y el nombre del cumpleañero en el centro de la mesa principal.

En otra postal, Suárez posó junto a sus tres hijos alrededor de la torta, con los muñecos de Messi y Maradona completando la escena. Al finalizar la jornada, expresó su agradecimiento con un mensaje dirigido a los invitados: “Gracias a todos por venir. Fue un día perfecto”.

Frente al clima de exposición mediática por el conflicto entre Icardi y Wanda Nara, Eugenia Suárez eligió mostrar momentos íntimos y familiares, priorizando la celebración de una fecha especial y compartiendo con sus seguidores la alegría del cumpleaños de su hijo.

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