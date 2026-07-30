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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: hallan asesinado a policía municipal desaparecido en Michoacán, Fiscalía indaga posible vínculo con grupos criminales

Abisaid Alejandro Martínez Arias fue localizado sin vida en Uruapan horas después de ser reportado como desaparecido; autoridades revisan cámaras de vigilancia y una cartulina con un presunto narcomensaje para esclarecer el homicidio

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14:33 hsHoy

Hallan asesinado a policía municipal desaparecido en Michoacán; Fiscalía indaga posible vínculo con grupos criminales

Abisaid Alejandro Martínez Arias, policía municipal de San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, fue localizado sin vida horas después de haber sido reportado como desaparecido al concluir su jornada laboral. El agente, de 25 años, fue encontrado a un costado de la carretera Uruapan-Gabriel Zamora, envuelto en una cobija y con huellas de violencia, además de una cartulina con un presunto narcomensaje. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por homicidio, analiza videos de vigilancia para reconstruir los últimos momentos de la víctima y busca establecer la identidad de los responsables, así como determinar si el crimen estuvo relacionado con su labor policial o con la presencia de grupos delictivos que mantienen disputas por el control territorial en la región.

13:24 hsHoy

Detienen a Virginia “N” y Diana “N” por su presunta participación en el despojo de una vivienda en la colonia Del Valle

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la detención de Virginia “N” y Diana “N”, investigadas por su probable participación en el delito de despojo de una vivienda en la colonia Del Valle. De acuerdo con la dependencia, la investigación comenzó tras la denuncia de la propietaria, quien detectó mediante el sistema de videovigilancia el ingreso de personas sin autorización al inmueble. Ambas fueron capturadas en la colonia Doctores y quedaron a disposición de un juez de control en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Vecinos denuncian a dos mujeres por el delito de presunto despojo de una casa en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, CDMX

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