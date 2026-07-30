EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: hallan asesinado a policía municipal desaparecido en Michoacán, Fiscalía indaga posible vínculo con grupos criminales

Hallan asesinado a policía municipal desaparecido en Michoacán; Fiscalía indaga posible vínculo con grupos criminales

Abisaid Alejandro Martínez Arias, policía municipal de San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, fue localizado sin vida horas después de haber sido reportado como desaparecido al concluir su jornada laboral. El agente, de 25 años, fue encontrado a un costado de la carretera Uruapan-Gabriel Zamora, envuelto en una cobija y con huellas de violencia, además de una cartulina con un presunto narcomensaje. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por homicidio, analiza videos de vigilancia para reconstruir los últimos momentos de la víctima y busca establecer la identidad de los responsables, así como determinar si el crimen estuvo relacionado con su labor policial o con la presencia de grupos delictivos que mantienen disputas por el control territorial en la región.