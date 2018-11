"Los castigos corporales constituyen la forma de violencia más común contra los niños en todo el mundo. Se definen como todo tipo de castigo en el que la fuerza física es usada con la intención de causar algún grado de dolor o malestar, aunque sea ligero, así como cualquier tipo de castigo no físico que sea cruel y degradante", explica la Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children (Iniciativa Global para acabar con todos los castigos corporales de los niños).