Natalia Kiako reunió en su blog nataliakiako.com.ar su pasión por la cocina natural sin restricciones. A partir de ese embrión surgió 'Cómo como', su primer libro de recetas, y ahora 'A cuatro manos', una obra que realizó junto a su pequeña hija Julia. Kiako aseguró que no alcanza con preparar productos nutritivos para los chicos, si no fortalecemos a su vez una conciencia alimentaria que les permita entender por qué y cómo tomar sus propias decisiones cuando crezcan, y formar un paladar sensible y abierto a opciones por fuera de los clichés de la industria".