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Esta es la inesperada relación entre Raúl Jiménez y el capitán de República Checa

La Selección Mexicana y Chequia se medirán este 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, pero el delantero y el zaguero no despegan la mirada de Inglaterra

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Tras su paso por el Fulham, Jiménez volverá al equipo inglés en el que se convirtió en referente, donde ya lo esperan como líder en el vestidor. (Composición: Raúl A. González/Infobae México - Fotos: REUTERS)
Tras su paso por el Fulham, Jiménez volverá al equipo inglés en el que se convirtió en referente, donde ya lo esperan como líder en el vestidor. (Composición: Raúl A. González/Infobae México - Fotos: REUTERS)

El Mundial 2026 continúa sumando historias que trascienden la cancha. Raúl Jiménez y Ladislav Krejčí representan una de las conexiones más inesperadas del torneo: de rivales en el Estadio Azteca a futuros compañeros en el vestidor del Wolverhampton.

La noticia sorprende tanto a la afición como a los propios protagonistas, quienes ya anticipan una nueva etapa juntos al finalizar el torneo.

Durante su paso por el Fulham, Jiménez logró enfrentarse a Krejčí y a su exequipo. REUTERS/Tony O Brien
Durante su paso por el Fulham, Jiménez logró enfrentarse a Krejčí y a su exequipo. REUTERS/Tony O Brien

Ambos llegan al partido México vs Chequia como pilares en sus selecciones, aunque el destino ya los vincula más allá de la competencia internacional. El cruce mundialista es apenas el primer capítulo de una historia que continuará en Inglaterra.

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De rivales en el Mundial 2026 a compañeros en Inglaterra

El respeto entre ambos futbolistas quedó claro en la previa del partido. Krejčí, capitán checo, afirmó ante la prensa: “Aún no he jugado con Raúl (Jiménez en Wolves), pero es un gran delantero”.

Por otro lado, sostuvo que: “Jiménez es una pregunta para el futuro; le deseo que tenga el mayor de los éxitos, excepto contra nosotros”.

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Ladislav Krejčí compartió el respeto que tiene por Jiménez y anunció que espera ansioso compartir vestidor con los Wolves. REUTERS/Henry Romero
Ladislav Krejčí compartió el respeto que tiene por Jiménez y anunció que espera ansioso compartir vestidor con los Wolves. REUTERS/Henry Romero

La preparación especial para enfrentar a Jiménez han formado parte del trabajo checo. “Nos hemos preparado con videos. Jiménez tiene muchas fortalezas; todo el equipo tiene activos fuertes y vamos a preparar eso”.

De esta manera, para ambos, el próximo duelo mundialista representa la oportunidad de medirse antes de compartir objetivos en la Championship.

Wolverhampton: el nexo improbable

El reciente anuncio del regreso de Jiménez al Wolverhampton se convirtió en el motor de esta conexión. El club inglés, que busca el ascenso a la Premier League, apostará por reunir a dos figuras de peso internacional. La afición celebró el anuncio con mensajes como “el rey regresa a casa” y “leyenda”.

El presidente ejecutivo Nathan Shi afirmó: “Poder traer de vuelta a Raúl a los Wolves es un momento verdaderamente especial para todos”, al oficializar el fichaje.

Tras pasar a otro equipo de la Premie League y una aparatosa lesión que lo obligó a salir de las canchas por un tiempo, Raúl colverá como nuevo refuerzo del Wolverhampton. REUTERS/David Klein
Tras pasar a otro equipo de la Premie League y una aparatosa lesión que lo obligó a salir de las canchas por un tiempo, Raúl colverá como nuevo refuerzo del Wolverhampton. REUTERS/David Klein

Krejčí, ya consolidado en el club, encarna el liderazgo defensivo y ahora se prepara para compartir vestidor con quien será su rival el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Más allá del torneo: una sociedad marcada por el destino

El desenlace de la Copa Mundial marcará el inicio de una alianza inesperada. Jiménez y Krejčí dejarán la competencia internacional para unir fuerzas en el objetivo de ascender al club inglés.

En un partido en el que República Checa se jugará la vida contra la Selección Mexicana, Krejčí advirtió: “Estamos convencidos de que podemos derrotarlos, esa es la razón por la que estamos aquí”, mostrando la tensión competitiva que pronto se transformará en compañerismo.

El cpitán Krejčí confía en la República Checa para lograr el milagro en el Estadio Azteca ante el Tri. REUTERS/David W Cerny
El cpitán Krejčí confía en la República Checa para lograr el milagro en el Estadio Azteca ante el Tri. REUTERS/David W Cerny

En este sentido, con la historia de Jiménez y Krejčí con los Wolves, se demuestra que en el futbol pueden surgir las conexiones más extrañas, y que el azar y la ambición pueden convertir a los rivales más decisivos en socios improbables.

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