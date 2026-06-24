Esta es la inesperada relación entre Raúl Jiménez y el capitán de República Checa

El Mundial 2026 continúa sumando historias que trascienden la cancha. Raúl Jiménez y Ladislav Krejčí representan una de las conexiones más inesperadas del torneo: de rivales en el Estadio Azteca a futuros compañeros en el vestidor del Wolverhampton.
La noticia sorprende tanto a la afición como a los propios protagonistas, quienes ya anticipan una nueva etapa juntos al finalizar el torneo.
Ambos llegan al partido México vs Chequia como pilares en sus selecciones, aunque el destino ya los vincula más allá de la competencia internacional. El cruce mundialista es apenas el primer capítulo de una historia que continuará en Inglaterra.
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De rivales en el Mundial 2026 a compañeros en Inglaterra
El respeto entre ambos futbolistas quedó claro en la previa del partido. Krejčí, capitán checo, afirmó ante la prensa: “Aún no he jugado con Raúl (Jiménez en Wolves), pero es un gran delantero”.
Por otro lado, sostuvo que: “Jiménez es una pregunta para el futuro; le deseo que tenga el mayor de los éxitos, excepto contra nosotros”.
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La preparación especial para enfrentar a Jiménez han formado parte del trabajo checo. “Nos hemos preparado con videos. Jiménez tiene muchas fortalezas; todo el equipo tiene activos fuertes y vamos a preparar eso”.
De esta manera, para ambos, el próximo duelo mundialista representa la oportunidad de medirse antes de compartir objetivos en la Championship.
Wolverhampton: el nexo improbable
El reciente anuncio del regreso de Jiménez al Wolverhampton se convirtió en el motor de esta conexión. El club inglés, que busca el ascenso a la Premier League, apostará por reunir a dos figuras de peso internacional. La afición celebró el anuncio con mensajes como “el rey regresa a casa” y “leyenda”.
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El presidente ejecutivo Nathan Shi afirmó: “Poder traer de vuelta a Raúl a los Wolves es un momento verdaderamente especial para todos”, al oficializar el fichaje.
Krejčí, ya consolidado en el club, encarna el liderazgo defensivo y ahora se prepara para compartir vestidor con quien será su rival el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México.
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Más allá del torneo: una sociedad marcada por el destino
El desenlace de la Copa Mundial marcará el inicio de una alianza inesperada. Jiménez y Krejčí dejarán la competencia internacional para unir fuerzas en el objetivo de ascender al club inglés.
En un partido en el que República Checa se jugará la vida contra la Selección Mexicana, Krejčí advirtió: “Estamos convencidos de que podemos derrotarlos, esa es la razón por la que estamos aquí”, mostrando la tensión competitiva que pronto se transformará en compañerismo.
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En este sentido, con la historia de Jiménez y Krejčí con los Wolves, se demuestra que en el futbol pueden surgir las conexiones más extrañas, y que el azar y la ambición pueden convertir a los rivales más decisivos en socios improbables.
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