Cuando tenía 28 años y estaba embarazada por primera vez pudo ver lo que no quería ver. "Después de diez años de experiencia en algo, de haberme esforzado para lograr lo que logré, dejarlo fue muy difícil. El embarazo me generó un shock muy grande, me volví muy sincera conmigo misma. Le avisé a mi socio que iba a dejar todo en dos meses, y desde ahí todo fue muy rápido", recordó.