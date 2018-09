Ejemplo de Elevator Pitch corporativo: "Hola, soy Ana María González, soy abogada y trabajo desde hace más de 15 años como gerente de Legales para compañías multinacionales como Kimberly Clark o P&G, donde me encuentro ahora. Hoy me motiva el hecho de liderar un equipo regional en Latinoamérica pero también me implica el desafío de lograr su compromiso más allá de la virtualidad".