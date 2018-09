-No me gusta mucho hablar de mi vida privada, pero te voy a contar. Me siento en un momento de plenitud y el "doc" es un gran compañero. Que no tenga que ver con el medio en un principio fue muy atractivo. Ahora ya es normal porque pasó un tiempo. Estoy muy fascinada con él. Hablamos de tener un hijo. De a ratos me tiento y me gusta la idea porque sería maravilloso y de a ratos me digo que no.