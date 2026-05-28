Este es el plan que debes contratar para disfrutar de todos los partidos del Mundial 2026 en México

Si deseas ver los 104 partidos de la Copa del Mundo, esta es la opción para sintonizar cada uno de ellos. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

A pocos días de que comience el Mundial 2026, los aficionados en México se preparan para un mes de futbol con jornadas maratónicas de hasta cuatro partidos por día frente al televisor.

Este año, la transmisión de todos los encuentros estará disponible únicamente a través de una plataforma digital, por lo que aquí te contaremos de qué se trata y el costo que tendrá el servicio.

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Vix Premium transmitirá los 104 partidos

El futbolista de Mexico Kevin Alvarez reaccionando tras la eliminación en el Mundial. (REUTERS/Matthew Childs)

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y, para ver todos los partidos en México, es necesario contar con una suscripción activa a ViX Premium. El registro y la contratación se realizan en línea, de manera sencilla y en pocos minutos, por lo aquí te contamos el paso a paso:

Entra a la app de ViX o accede a www.vix.com.

Inicia sesión con tu cuenta o selecciona “Crear una cuenta gratis”.

En la pantalla de registro, ingresa un correo electrónico, crea una contraseña y elige un nombre de usuario.

Acepta los términos y condiciones para continuar.

Una vez creada tu cuenta, selecciona la opción “Premium” dentro de la plataforma.

Elige el plan ViX Premium a contratar, anual o mensual.

Ingresa los datos de tu tarjeta para completar el pago.

El pase anual ya cuenta con la suscripción de los partidos incluida, mientras que los del plan mensual deberán adquirir el “Pase Mundial” como un pago único adicional de $799 pesos, además de tu mensualidad regular.

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Otras formas de ver el mundial de forma gratuita

Mbappé en la final de Qatar 2022. (REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

Habrá transmisión de algunos partidos seleccionados del Mundial 2026 en televisión abierta, lo que permitirá a quienes no cuentan con una suscripción a plataformas digitales seguir ciertos encuentros sin costo adicional.

Las principales televisoras del país ya confirmaron que ofrecerán una selección de juegos, principalmente aquellos donde participe el tricolor, así como los partidos más importantes del torneo.

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Además de la señal abierta, los aficionados podrán acercarse a las diferentes fan fests oficiales de la FIFA que se instalarán en las ciudades sede del torneo. Estos espacios contarán con pantallas gigantes, actividades para toda la familia y ambiente festivo para disfrutar los partidos en compañía de otros seguidores del futbol.

En la Ciudad de México, las autoridades locales anunciaron la colocación de pantallas en todas las alcaldías para que todos los habitantes y visitantes puedan disfrutar de los encuentros en espacios públicos, facilitando el acceso a la transmisión de los partidos y promoviendo la convivencia en un entorno seguro.

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