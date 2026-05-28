México

Este es el plan que debes contratar para disfrutar de todos los partidos del Mundial 2026 en México

Si deseas ver los 104 partidos de la Copa del Mundo, esta es la opción para sintonizar cada uno de ellos

Guardar
Google icon
Si deseas ver los 104 partidos de la Copa del Mundo, esta es la opción para sintonizar cada uno de ellos. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Si deseas ver los 104 partidos de la Copa del Mundo, esta es la opción para sintonizar cada uno de ellos. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

A pocos días de que comience el Mundial 2026, los aficionados en México se preparan para un mes de futbol con jornadas maratónicas de hasta cuatro partidos por día frente al televisor.

Este año, la transmisión de todos los encuentros estará disponible únicamente a través de una plataforma digital, por lo que aquí te contaremos de qué se trata y el costo que tendrá el servicio.

PUBLICIDAD

Vix Premium transmitirá los 104 partidos

El futbolista de Mexico Kevin Alvarez reaccionando tras la eliminación en el Mundial. (REUTERS/Matthew Childs)
El futbolista de Mexico Kevin Alvarez reaccionando tras la eliminación en el Mundial. (REUTERS/Matthew Childs)

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y, para ver todos los partidos en México, es necesario contar con una suscripción activa a ViX Premium. El registro y la contratación se realizan en línea, de manera sencilla y en pocos minutos, por lo aquí te contamos el paso a paso:

  • Entra a la app de ViX o accede a www.vix.com.
  • Inicia sesión con tu cuenta o selecciona “Crear una cuenta gratis”.
  • En la pantalla de registro, ingresa un correo electrónico, crea una contraseña y elige un nombre de usuario.
  • Acepta los términos y condiciones para continuar.
  • Una vez creada tu cuenta, selecciona la opción “Premium” dentro de la plataforma.
  • Elige el plan ViX Premium a contratar, anual o mensual.
  • Ingresa los datos de tu tarjeta para completar el pago.

El pase anual ya cuenta con la suscripción de los partidos incluida, mientras que los del plan mensual deberán adquirir el “Pase Mundial” como un pago único adicional de $799 pesos, además de tu mensualidad regular.

PUBLICIDAD

Otras formas de ver el mundial de forma gratuita

Mbappé en la final de Qatar 2022. (REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)
Mbappé en la final de Qatar 2022. (REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

Habrá transmisión de algunos partidos seleccionados del Mundial 2026 en televisión abierta, lo que permitirá a quienes no cuentan con una suscripción a plataformas digitales seguir ciertos encuentros sin costo adicional.

Las principales televisoras del país ya confirmaron que ofrecerán una selección de juegos, principalmente aquellos donde participe el tricolor, así como los partidos más importantes del torneo.

Además de la señal abierta, los aficionados podrán acercarse a las diferentes fan fests oficiales de la FIFA que se instalarán en las ciudades sede del torneo. Estos espacios contarán con pantallas gigantes, actividades para toda la familia y ambiente festivo para disfrutar los partidos en compañía de otros seguidores del futbol.

En la Ciudad de México, las autoridades locales anunciaron la colocación de pantallas en todas las alcaldías para que todos los habitantes y visitantes puedan disfrutar de los encuentros en espacios públicos, facilitando el acceso a la transmisión de los partidos y promoviendo la convivencia en un entorno seguro.

Temas Relacionados

Selección Mexicana Mundial 2026Mundial 2026TVPlataformas de streamingmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Polémica del ajolote en el Estadio CDMX: estas son las zonas exclusivas de FIFA y sus restricciones

El máximo organismo deportivo tiene delineado en su reglamento el control sobre los espacios públicos en torno a cada estadio

Polémica del ajolote en el Estadio CDMX: estas son las zonas exclusivas de FIFA y sus restricciones

Beca Rita Cetina 2026: cómo saber en qué fecha y lugar te toca recoger la tarjeta en tu estado

La fecha y el lugar para recoger la tarjeta cambian según el estado, y aquí está la información para encontrarlos

Beca Rita Cetina 2026: cómo saber en qué fecha y lugar te toca recoger la tarjeta en tu estado

Una búsqueda de trabajo, un mensaje extraño y el viaje de Veracruz a Monterrey: lo que hay tras la desaparición de Lizbeth Cruz

Su ausencia mantiene en incertidumbre a su madre y a sus tres hijas, de 18, 6 y 3 años

Una búsqueda de trabajo, un mensaje extraño y el viaje de Veracruz a Monterrey: lo que hay tras la desaparición de Lizbeth Cruz

Carlos Bonavides arremete contra TV Azteca, Brozo y Carlos Loret de Mola en defensa de Sheinbaum: “Vendidos”

El actor, simpatizante del movimiento de la Cuarta Transformación, desestimó que el gobierno federal ejerza censura contra medios críticos

Carlos Bonavides arremete contra TV Azteca, Brozo y Carlos Loret de Mola en defensa de Sheinbaum: “Vendidos”

Maru Campos usa el fuero para evadir a la FGR: Morena acusa que llegó a impugnar, no a rendir cuentas

Tras la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua ante la FGR, Morena emitió un comunicado exigiendo que la gobernadora rinda cuentas por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua

Maru Campos usa el fuero para evadir a la FGR: Morena acusa que llegó a impugnar, no a rendir cuentas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rocha Moya no fue un “estorbo” para realizar operativos contra Los Chapitos en Sinaloa, afirma Harfuch

Rocha Moya no fue un “estorbo” para realizar operativos contra Los Chapitos en Sinaloa, afirma Harfuch

“Que informe la Fiscalía”: Sheinbaum se deslinda sobre tema de ficha roja contra Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de mayo: familia de Liliana Vite bloquea la López Portillo, en Tultitlán, para exigir su localización con vida

Quién es “El 18” según los narcocorridos, el escolta de Ovidio Guzmán ya detenido en EEUU

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Carlos Bonavides arremete contra TV Azteca, Brozo y Carlos Loret de Mola en defensa de Sheinbaum: “Vendidos”

Carlos Bonavides arremete contra TV Azteca, Brozo y Carlos Loret de Mola en defensa de Sheinbaum: “Vendidos”

Así luce hoy Constanza Creel, la hija de Edith González: el parecido que sorprendió a todos

DPR Ian confirma su presentación en el Fan Festival de Monterrey: conoce la fecha de su regreso a México

Vocalista de Los Acosta ofrece disculpa tras expulsar a fanático que lanzó un sombrero al escenario

Así fue el emotivo reencuentro entre Sol León y Naim Darrechi tras su liberación

DEPORTES

¿México vs Inglaterra en octavos de final? Este sería el camino del tricolor en el Mundial 2026 si termina como primer lugar de grupo

¿México vs Inglaterra en octavos de final? Este sería el camino del tricolor en el Mundial 2026 si termina como primer lugar de grupo

Túnez vs Japón: el histórico partido número mil de los Mundiales romperá récord de movilización en Monterrey

¿Cuáles son las opciones para ver los partidos del Mundial 2026 si no estás suscrito a ninguna plataforma?

Fans de Cruz Azul llevan televisión a la tumba de su amigo para celebrar el campeonato: video se vuelve viral

¿Cuáles son los jugadores más peligrosos de República Checa que enfrentarán a México en el Mundial 2026?