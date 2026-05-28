Polémica del ajolote en el Estadio CDMX: estas son las zonas exclusivas de FIFA y sus restricciones

La mascota del ajolote, símbolo de la Ciudad de México, es representada como "fuera" en el campo de fútbol junto a una mascota de jaguar "dentro", aludiendo a su exclusión de transmisiones de la FIFA y publicidad del Mundial. (Imagen Ilustrativa IA)

La FIFA tiene delineado en su reglamento el control sobre los espacios públicos en torno al Estadio Ciudad de México y a los demás inmuebles en los Mundiales. Sin embargo, esto ha generado un conflicto en la administración de Clara Brugada por la instalación de una figura de ajolote. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), este símbolo urbano no tiene reconocimiento oficial y enfrenta restricciones derivadas de acuerdos comerciales del torneo.

La controversia se centra en la ubicación de la escultura, que, según estimaciones de la Guía de movilidad para el Estadio Ciudad de México, se encuentra a unos 800 metros del recinto, una distancia que la sitúa en la llamada “última milla”, área de exclusividad definida por la FIFA para sus políticas comerciales. El IMPI detalló que las acciones conjuntas realizadas con la Federación Internacional de Futbol Asociación no incluyen, por ahora, el retiro de la figura, pero recalca que no es una mascota mundialista autorizada.

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La FIFA registró tres mascotas oficiales para el Mundial 2026 sin que eso constituya una exclusión directa al ajolote. (@GobCDMX)

FIFA tiene control sobre los perímetros clave

La FIFA exige que las sedes mundialistas dividan el espacio en tres zonas: zona pública, perímetro exterior y perímetro interior, con dos de ellas bajo su exclusividad durante la Copa del Mundo. El manual técnico del organismo detalla la obligación de operar dos perímetros concéntricos seguros que dividen cada recinto. La “última milla” es el tramo que conecta estos perímetros con los nodos de transporte público, y aunque no se especifica una distancia exacta, los mapas oficiales suelen contemplar hasta 2 kilómetros a la redonda.

En entrevista con el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, Carolina Pérez Luna, titular del IMPI, subrayó: “La verdad es que es un tema muy importante, muy relevante, que hemos estado nosotros trabajando, no solamente con FIFA, sino también con otras instituciones y con todos los órdenes de gobierno”. Añadió que la FIFA tiene registradas 357 marcas relacionadas con el Mundial, incluidas las mascotas oficiales: Zayu, Maple y Clutch.

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El gobierno capitalino, por su parte, desmintió cualquier orden de retiro. Un comunicado difundido por la administración de Brugada afirmó: “Falso. El Gobierno de la Ciudad de México desmiente categóricamente la información que circula sobre la supuesta orden de la FIFA de retirar la escultura del ajolote en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México”.

(Captura de pantalla)

El ajolote, símbolo local bajo disputa comercial

La figura del ajolote, instalada junto a un balón gigante, forma parte de la renovación urbana promovida por Brugada en la capital. La administración sostiene que el ajolote es un elemento identitario de la ciudad y no busca suplantar a las mascotas oficiales del torneo. Cabe recordar que el IMPI ha realizado operativos para asegurar mercancía no oficial relacionada con el Mundial 2026 en puntos como Tepito y otras zonas de la capital.

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La FIFA expulsa al ajolote de Clara Brugada del Mundial 2026. (Infobae / Jovani Pérez)

El debate va más allá de lo legal y comercial. La expansión del color morado y la “ajolotización” de espacios públicos ha generado resistencia entre colectivos ciudadanos y especialistas en psicología ambiental.

A pesar de esto, hasta el momento, ni el IMPI ni la FIFA han precisado si la figura del ajolote caerá dentro de la zona pública de exclusividad durante los días del torneo.

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