– ¿Cómo llegaste a AnyBody?

-Estaba escribiendo precisamente sobre mis experiencias con los talles en Argentina, la percepción de mi cuerpo y también sobre mi lucha contra la anorexia y la bulimia durante mi adolescencia. Esos fantasmas, que pensé resueltos, habían reaparecido cuando armé mi rutina acá y era habitual no conseguir ropa que me gustara y me entrara. Estamos sometidos a demasiadas presiones con los parámetros de belleza. Por eso decimos que la meta es aceptar mi cuerpo y eso implica un trabajo constante. A partir de toda esa experiencia, desde Buenos Aires, me contacté online con el equipo de AnyBody Londres.