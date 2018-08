"La mejor manera de abordarlos es tratar rápidamente de poner la atención en otra cosa. Cuando no pueda dormirse, cuando empiece una dieta o quiera dejar de pensar en su ex, no intente enfrentar o combatir ese tipo de pensamientos y menos que menos tratar de controlarlo, porque le ganaran la batalla, pensará más en aquello que no quiere pensar", recomienda Antonini, y agrega: "Escápese, si se me permite el término, y lleve su mente para otro lado; de esa manera evitará la ironía a la que a veces nos somete nuestro cerebro".