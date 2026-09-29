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Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, da un paso más como creadora de contenido: “Aunque me da mucha vergüenza, me estoy adaptando”

La madre del futbolista del FC Barcelona ya cuenta con 2,8 millones de seguidores en Instagram y ha protagonizado una portada de ‘Forbes’

Sheila Ebana. (Instagram)
Sheila Ebana. (Instagram)
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Sheila Ebana ha comenzado a construir su propio camino en las redes sociales. La madre de Lamine Yamal ha visto cómo su popularidad ha crecido de manera vertiginosa durante los últimos meses y, aunque todavía reconoce que le cuesta acostumbrarse a la exposición pública, ya se presenta abiertamente como creadora de contenido. Una nueva faceta que ha decidido potenciar con el respaldo de su hijo y que acaba de llevarla hasta una de las portadas de Forbes.

La publicación ha contado con Sheila para una de las portadas vinculadas a los premios Forbes Content Creators. En la sesión no aparece sola: posa junto a Keyne, su hijo pequeño y hermano de Lamine Yamal, que también ha conquistado a los seguidores de la familia con sus apariciones públicas. Lo llamativo es que Sheila no aparece presentada únicamente como la madre de uno de los futbolistas más conocidos del momento, sino que la revista pone el foco en su nueva faceta profesional en las redes.

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La cifra explica parte de este fenómeno. Sheila Ebana cuenta actualmente con 2,8 millones de seguidores en Instagram, una comunidad que ha ido creciendo a medida que sus vídeos y publicaciones han ganado repercusión. Lo que comenzó como una presencia cada vez más habitual en redes se ha convertido ahora en un proyecto que la propia Sheila reconoce que está aprendiendo a gestionar.

Sheila Ebana es portada de Forbes junto a su hijo pequeño, Keyne. (Forbes)
Sheila Ebana es portada de Forbes junto a su hijo pequeño, Keyne. (Forbes)

“Desde hace cuatro meses” como creadora de contenido

La propia Sheila se ha presentado ante los seguidores de Forbes en un vídeo del making of de la sesión de fotos. Con cierta timidez y entre risas, explica en qué momento se encuentra actualmente: “Hola, soy Sheila Ebana, actualmente soy creadora de contenido, desde hace cuatro meses. Ahora tengo 2,8 millones de seguidores, que sois los que me veis”.

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No oculta, sin embargo, que ponerse delante de una cámara y enfrentarse a una exposición pública cada vez mayor todavía le produce cierta vergüenza. “Aunque me da mucha vergüenza, me estoy adaptando”, reconoce en el vídeo, donde también se puede ver la naturalidad con la que afronta la sesión de fotos. En un momento determinado, incluso admite entre risas: “Tengo que repetirlo, me da vergüenza”.

Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal. (Instagram)
Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal. (Instagram)

Precisamente esa naturalidad es una de las características que Sheila parece querer mantener en esta nueva etapa. Lejos de presentarse como una experta que ya tiene perfectamente definido su futuro profesional, reconoce que todavía está descubriendo hasta dónde puede llegar su aventura en las redes sociales.

Su objetivo: hacer que sus seguidores se diviertan

En la entrevista concedida a la publicación, Sheila Ebana también explica qué pretende conseguir con sus vídeos. Su prioridad, al menos por ahora, es sencilla: entretener a quienes están al otro lado de la pantalla.

“Yo lo que quiero es que la gente se divierta viendo mis vídeos”, asegura. Una declaración que resume el tono que quiere imprimir a sus contenidos y que deja claro que su objetivo pasa por mantener una relación cercana con sus seguidores.

Tampoco tiene decidido dónde estará dentro de unos años. “Ahora mismo no te puedo decir dónde me veo en un futuro, pero si me quieres ver, sígueme”, comenta. De esta forma, Sheila apuesta por disfrutar del momento y continuar explorando una faceta que, hace apenas unos meses, no parecía formar parte de sus planes.

Sheila y Lamine tras la final del mundial de fútbol. (IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang)
Sheila y Lamine tras la final del mundial de fútbol. (IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang)

En este nuevo proyecto cuenta además con un apoyo muy especial: el de Lamine Yamal. El futbolista ha compartido en sus redes sociales la portada protagonizada por su madre y su hermano, dando visibilidad a este nuevo paso profesional de Sheila.

La relación entre madre e hijo siempre ha estado marcada por una gran cercanía. Lamine ha hablado públicamente en diferentes ocasiones del papel de Sheila en su vida y de la personalidad que tiene dentro de la familia. En una entrevista concedida a El Mundo, el futbolista explicaba: “Ella siempre es la que habla, y cuando mi madre habla, todo el mundo la escucha. Yo, mi hermano, mis amigos...”.

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