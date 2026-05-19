Colombia

Un juzgado solicitó circular roja de Interpol para tres implicados en la desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá

El caso revela la coordinación internacional para identificar la ubicación de los sospechosos, mientras los procedimientos judiciales se centran en la búsqueda fuera del país

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Las autoridades analizan videos, registros telefónicos y testimonios para reconstruir las últimas horas de Yulixa Toloza tras el procedimiento estético realizado en Beauty Láser M. L., en el sur de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La autoridad judicial solicitó asistencia internacional tras determinar que los sospechosos salieron del país y continúan en paradero desconocido, lo que ha impulsado la necesidad de cooperación policial fuera de Colombia - crédito Visuales IA

Un juzgado en Bogotá solicitará a Interpol la emisión de circulares internacionales para localizar y capturar a tres implicados en la desaparición de Yulixa Toloza, quien fue vista por última vez tras someterse a una cirugía en un centro estético ilegal en el sur de la ciudad.

La decisión se fundamenta en el avance de la investigación por delitos contra la salud y la posible existencia de redes transnacionales, de acuerdo con el diario El Tiempo. Las autoridades han solicitado apoyo internacional, ya que los tres sospechosos permanecen prófugos y existen indicios de que salieron de Colombia.

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La emisión de circulares busca facilitar su localización y captura en el extranjero, dado que las medidas nacionales no han resultado suficientes, según fuentes judiciales.

Solicitud de circular azul y notificación roja de Interpol

La petición incluye que la Interpol primero expida una circular azul para identificar el paradero de los implicados y, posteriormente, emita una notificación roja de captura.

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Esta notificación permitirá a la policía internacional detenerlos en cualquier nación donde se encuentren.

La petición contempla la identificación y posterior captura de los principales sospechosos, quienes fueron vinculados a la desaparición mediante pruebas y testimonios recabados en la investigación - crédito Edgar Su / Reuters
La petición contempla la identificación y posterior captura de los principales sospechosos, quienes fueron vinculados a la desaparición mediante pruebas y testimonios recabados en la investigación - crédito Edgar Su / Reuters

Investigadores de la Sijín han contactado ya a agentes de Interpol para acelerar el intercambio de datos y fortalecer la cooperación en el caso. Las circulares involucran a los directivos del centro estético ilegal, quienes son considerados fugitivos desde el momento en que se reportó el paradero desconocido de Yulixa Toloza.

Quiénes son los implicados en la desaparición de Yulixa Toloza

Los principales señalados por las autoridades son María Fernanda Delgado Hernández (propietaria del centro), Edinson Torres (pareja de Delgado y administrador) y Eduardo David Ramos.

De acuerdo con las pesquisas difundidas por el medio mencionado Ramos actuaba como auxiliar en procedimientos estéticos, aunque su ocupación formal es la de barbero.

Tanto Delgado como Torres, ambos venezolanos, continúan en paradero desconocido. Ramos habría sido contratado para tareas vinculadas a procedimientos estéticos, pero carece de formación médica certificada.

Investigación e hipótesis sobre el paradero de los sospechosos

En el proceso judicial, se reúnen pruebas físicas y declaraciones de otros trabajadores del centro. Hace apenas veinticuatro horas, dos hombres fueron detenidos en Los Patios, Norte de Santander, acusados de ocultar el vehículo en el que trasladaron a Yulixa Toloza; sin embargo, quedaron libres porque la captura era preventiva.

Yulixa Toloza está desaparecida desde el pasado 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/X
Yulixa Toloza está desaparecida desde el pasado 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/X

Así lo manifestó un agente entrevistado por El Tiempo, aunque ambos continúan bajo proceso judicial.

Durante la inspección, los agentes hallaron huellas dactilares y muestras de cabello en el automóvil, elementos que ahora están bajo análisis para determinar su procedencia y avanzar en la investigación.

Uno de los implicados, Edinson Torres, se comunicó por teléfono con un familiar el viernes pasado, cuando Yulixa Toloza llevaba dos días desaparecida.

En la llamada, indicó estar bien y anunció que ya se encontraba en Venezuela, su país de origen, al igual que Delgado.

Aunque en un principio se consideró que podía ser una estrategia de distracción, registros en peajes confirmaron que el automóvil dejó la ciudad, según datos obtenidos por El Tiempo.

El análisis de las pruebas encontradas en el vehículo podría demostrar el vínculo directo entre los prófugos y la desaparición, mientras que los agentes de Interpol y la Sijín mantienen la cooperación internacional y continúan con la búsqueda de los principales sospechosos.

La policía revela imágenes de la captura de implicados en caso Yulixa Toloza

La difusión el 19 de mayo de 2026 en Cúcuta de las primeras imágenes de la captura de dos presuntos implicados en la desaparición de Yulixa Toloza representa un nuevo avance para la Policía Metropolitana de Cúcuta, que coordina esfuerzos con autoridades venezolanas ante la sospecha fundada de que parte de los responsables habrían huido del país.

Ambos detenidos responden a los nombres de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, implicados en la desaparición de Yulixa Toloza - crédito Policía Nacional
Ambos detenidos responden a los nombres de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, implicados en la desaparición de Yulixa Toloza - crédito Policía Nacional

La desaparición de Toloza, registrada tras su visita a una clínica clandestina en el sur de Bogotá el 13 de mayo, movilizó a diferentes organismos judiciales y de seguridad tanto en la frontera colombiana como en el ámbito internacional.

La Fiscalía confirmó que existen actualmente otras tres órdenes de captura en curso, lo que eleva a cinco el número total de personas buscadas en relación con el caso.

Así, la investigación dejó de centrarse solo en Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, los dos hombres detenidos y cuya identidad fue verificada por la Policía tras haber sido sorprendidos cuando, de acuerdo con fuentes vinculadas al proceso judicial citadas por Infobae Colombia, intentaron retirar el vehículo donde habría sido transportada Yulixa Toloza.

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