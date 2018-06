Hoy se desempeña en la empresa Wolox, dedicada a brindar equipos de desarrollo tecnológico para emprendimientos. "Estoy hace ocho meses en la empresa y desde un primer momento me dieron responsabilidades en el área que me apasiona, la administración y economía, así como también me ayudaron a conseguir un departamento con el programa de housing para que no tenga que viajar tanto y pueda dedicarme a los estudios".