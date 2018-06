El caso de María Forte (36), empleada de Almagro, muestra todos estos condimentos. "Estuve meses pidiéndole a la empresa proveedora de Internet que me brinde una buena conectividad. Perdí la cuenta de las veces que me prometieron que un técnico se iba a ocupar de solucionar el inconveniente. Cancelé obligaciones, pedí el día en el trabajo y nunca apareció. Me cansé y pedí la baja: ahí empezó otra odisea. Hasta que todo terminó en Defensa del Consumidor y pude liberarme de esta empresa. No dudé en contar en Twitter y Facebook el pésimo servicio y trato que me brindaron", contó a Infobae.