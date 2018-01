Karina Galperin, profesora de Literatura de la Universidad Torcuato Di Tella afirmó en diálogo con Infobae: "Me parece razonable que la escuela empiece a incorporar este tipo de escritura junto con una explicación accesible del fenómeno. Hoy muchos creemos que la lengua no expresa la realidad de la relación entre hombres y mujeres, ni el lugar de la mujer en nuestra sociedad que ha cambiado tanto. Las lenguas expresan el modo en que las sociedades ven el mundo y, a veces, el mundo cambia más rápido que la lengua. Creo que a los chicos no se los puede mantener al margen de usos ya masivos con los que se encuentran a diario cuando salen de la escuela"