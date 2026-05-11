El medicamento que tomas para el dolor de cabeza puede estar dañando tus riñones sin que lo sepas

Instituciones de salud alertan que el uso frecuente o prolongado de analgésicos puede dañar los riñones de forma silenciosa y sin síntomas tempranos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso cotidiano de analgésicos representa una de las prácticas más extendidas en la vida moderna.

Millones de personas recurren a medicamentos como el ibuprofeno, el paracetamol o el naproxeno para aliviar dolores de cabeza, molestias musculares o síntomas gripales, confiando en su perfil de venta libre y la familiaridad de su presencia en botiquines domésticos.

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La normalización de su consumo ha consolidado la idea de que estos fármacos son seguros cuando se emplean en dosis recomendadas y por períodos breves.

Sin embargo, esta percepción de inocuidad omite una realidad clínica menos visible. Diversas instituciones de salud han advertido sobre la amenaza oculta que representan los analgésicos para la salud renal, especialmente cuando su uso se vuelve recurrente o prolongado.

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Los mecanismos silenciosos del daño renal por analgésicos

El impacto de los analgésicos en los riñones no suele manifestarse con síntomas claros en las primeras etapas.

Los expertos de la Mayo Clinic y la National Kidney Foundation explican que el daño puede avanzar durante años sin señales evidentes, ya que el tejido renal carece de terminaciones nerviosas que alerten sobre lesiones internas.

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Por ello, una persona puede consumir analgésicos de forma regular sin notar el deterioro hasta que la función renal ya está gravemente comprometida.

La afectación renal inducida por analgésicos se produce principalmente a través de dos mecanismos: la alteración de la perfusión sanguínea interna y la toxicidad directa sobre las células renales.

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Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como el ibuprofeno bloquean la producción de prostaglandinas, moléculas que ayudan a mantener el flujo sanguíneo adecuado en los riñones, sobre todo en situaciones de deshidratación, problemas cardíacos o edad avanzada.

Al inhibirlas, el riñón pierde su capacidad de autorregulación y puede sufrir una disminución aguda del filtrado glomerular, lo que deriva en insuficiencia renal aguda o crónica.

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A diferencia de los AINE, el paracetamol no suele afectar la perfusión renal a dosis habituales. Sin embargo, si se consume en exceso o de manera crónica, puede generar metabolitos tóxicos que dañan directamente el tejido renal, aumentando el riesgo de insuficiencia.

Los AINE como el ibuprofeno pueden afectar el flujo sanguíneo en los riñones, especialmente en personas deshidratadas o de edad avanzada. (VisualesIA)

¿Por qué el daño renal por analgésicos pasa inadvertido?

El daño renal causado por analgésicos suele no detectarse temprano porque el riñón no tiene terminaciones nerviosas que generen dolor y, además, puede seguir funcionando normalmente aun cuando ya existe una lesión significativa.

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El riñón puede perder hasta la mitad de sus nefronas funcionales antes de que un análisis de sangre común detecte alteraciones en la creatinina, según detalla la Mayo Clinic.

Por eso, la insuficiencia renal incipiente suele descubrirse de manera fortuita en exámenes de rutina o cuando ya se presentan síntomas sistémicos graves como fatiga, retención de líquidos o hipertensión.

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En términos sencillos, una persona puede tomar analgésicos para el dolor de cabeza durante años sin advertir que su función renal está en peligro, ya que el órgano compensa el daño hasta etapas muy avanzadas.

Este fenómeno explica por qué el uso crónico o descontrolado de estos medicamentos representa un riesgo subestimado para la salud.

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Poblaciones vulnerables y advertencias institucionales

Los especialistas coinciden en que ciertos grupos de pacientes son especialmente vulnerables a la toxicidad renal por analgésicos.

Entre ellos destacan las personas mayores de 65 años, quienes ya presentan una reducción fisiológica en la función renal y menor percepción de la sed, así como quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o insuficiencia renal previa. En estos casos, incluso dosis consideradas habituales pueden precipitar un deterioro acelerado.

Tanto la National Kidney Foundation como el NIH recomiendan que estos pacientes eviten los AINE y, en caso de requerir analgésicos, utilicen paracetamol en dosis limitadas y bajo supervisión médica.

Además, señalan que el paracetamol es el analgésico de primera elección para quienes tienen enfermedad renal crónica, siempre que no se superen los 3 gramos diarios y no exista daño hepático.

Las advertencias también alcanzan a mujeres embarazadas. Según la FDA de Estados Unidos, el consumo de AINE después de la semana 20 de gestación puede afectar los riñones del feto y reducir el volumen de líquido amniótico, con consecuencias potencialmente graves para el desarrollo del embarazo.

Las instituciones de salud aconsejan limitar analgésicos para proteger los riñones y prefieren paracetamol en dosis controladas para el dolor leve o moderado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la evidencia de que el uso prolongado de analgésicos puede dañar los riñones sin causar síntomas tempranos, las instituciones de salud recomiendan limitar el consumo de estos medicamentos al mínimo indispensable.

Asimismo, consultar a un profesional antes de iniciar cualquier tratamiento resulta clave para cuidar la función renal.