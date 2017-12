Así lo explicó Hans Gelter, de la Luleå University of Technology de Suecia, en el estudio Friluftsliv: The Scandinavian Philosophy of Outdoor Life, en donde se refirió a la importancia de conectarse espiritualmente con el paisaje y la naturaleza, debido a que eso es precisamente la inmersión que brinda interesantes beneficios a nivel emocional para la persona. El desarrollo de su postulado acerca de esta filosofía se refiere al concepto de integridad espiritual.