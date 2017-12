El momento de tomar el té, o chai, en Rusia no tiene ni por esbozo la solemnidad del "camino del té" japonés y su fuerte vínculo con la filosofía Zen. A diferencia de otros países, como India, China, Inglaterra, en el imaginario colectivo, Rusia es sinónimo de vodka, el genérico que emplean para designar a cualquier bebida espirituosa y que occidente adjudicó a esta en particular. Para nada se lo vincula, entonces, a la delicada infusión de origen chino, a pesar de que su consumo per capita esté entre los más altos del mundo.