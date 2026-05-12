Por qué Clara Luz Flores perdió la gubernatura de Nuevo León en 2021 contra Samuel García y qué cambió desde entonces

Clara Luz busca revancha política rumbo a Nuevo León 2027

Clara Luz Flores Carrales volvió al centro de la política nuevoleonesa tras renunciar a su cargo en la Secretaría de Gobernación para buscar nuevamente la candidatura de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

La exalcaldesa de Escobedo aseguró que llega “más preparada y más fuerte” después de la derrota que sufrió hace cinco años frente a Samuel García Sepúlveda, una contienda que pasó de perfilarla como favorita a convertirla en uno de los desplomes electorales más notorios en la historia reciente del estado.

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La morenista dejó la titularidad de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Segob para participar en el proceso interno de Morena como aspirante a coordinar los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León.

Con ello, se suma a una lista de aspirantes donde también figuran Tatiana Clouthier Carrillo, Andrés Mijes Lovera, Waldo Fernández González y Judith Díaz Delgado.

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Durante su anuncio, Clara Luz recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador le advirtió que dentro de Morena enfrentaría campañas de ataques y desinformación, algo que aseguró haber vivido durante el proceso electoral de 2021.

El escándalo NXIVM cambió por completo la elección de 2021

La caída de Clara Luz en la elección de 2021 estuvo marcada por un episodio que golpeó directamente su credibilidad: el escándalo relacionado con la secta NXIVM y su fundador, Keith Raniere.

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En plena campaña electoral se filtró un video de una reunión sostenida entre la candidata y Raniere años atrás.

El problema no fue únicamente el encuentro, sino que previamente Clara Luz había negado conocer al líder de la organización, acusado y condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con explotación sexual, tráfico de personas y pornografía infantil.

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La revelación provocó un fuerte impacto político y mediático. La entonces candidata de Morena pasó de encabezar encuestas a desplomarse rápidamente en intención de voto.

Posteriormente, reconoció públicamente que había mentido al negar la relación y pidió disculpas a la ciudadanía.

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El caso abrió dudas sobre su transparencia y dañó seriamente la narrativa de confianza que buscaba construir en una entidad históricamente conservadora como Nuevo León.

Además, el tema fue utilizado constantemente por sus adversarios políticos durante la campaña.

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Samuel García aprovechó el desgaste y capitalizó el voto joven

Mientras Clara Luz enfrentaba la crisis por NXIVM, Samuel García Sepúlveda logró reposicionarse como una alternativa distinta dentro del escenario político estatal.

El candidato de Movimiento Ciudadano aprovechó las redes sociales, el voto joven y una campaña digital altamente mediática que terminó impulsándolo hasta el primer lugar.

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Su discurso enfocado en el “nuevo Nuevo León”, el combate al centralismo y la confrontación con los partidos tradicionales conectó especialmente con sectores urbanos y jóvenes.

A ello se sumó el desgaste interno que enfrentó Clara Luz dentro de Morena.

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Militantes históricos del partido cuestionaron que una exintegrante del PRI encabezara la candidatura y acusaron imposiciones desde la dirigencia nacional.

Incluso durante la campaña hubo críticas porque Clara Luz evitó inicialmente asociarse públicamente con Morena y con López Obrador, en un intento por atraer votantes moderados y sectores empresariales del estado.

Sin embargo, esa estrategia terminó alejando a parte de la base morenista sin consolidar completamente el voto independiente.

Los errores de campaña que hundieron a Morena en Nuevo León

Analistas y actores políticos coincidieron en que la campaña de Clara Luz acumuló errores estratégicos que terminaron debilitando su candidatura.

Entre los factores que más le afectaron estuvieron:

El manejo tardío y contradictorio del caso NXIVM .

La percepción de falta de autenticidad política.Las divisiones internas dentro de Morena.

La influencia de operadores priistas en su campaña.

El distanciamiento inicial de la imagen de López Obrador.

La polémica denuncia contra el comediante Marco Polo por violencia política de género.

La falta de conexión con votantes jóvenes y urbanos.

El crecimiento digital y mediático de Samuel García.

El resultado final reflejó ese deterioro. Samuel García ganó la gubernatura con cerca del 36% de los votos, mientras Clara Luz terminó en cuarto lugar con aproximadamente el 14%, pese a haber iniciado la contienda como favorita.

Qué cambió para Clara Luz Flores rumbo a las elecciones de 2027

Cinco años después, el panorama político es distinto para la exalcaldesa de Escobedo.

Tras la derrota, Clara Luz no desapareció del escenario nacional y fue incorporada al gobierno federal por López Obrador como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Posteriormente también ocupó cargos dentro de la administración federal relacionados con prevención social y asuntos religiosos, lo que le permitió mantenerse vigente dentro de la estructura de Morena y fortalecer relaciones políticas nacionales.

Ahora busca regresar con un perfil más institucional y con experiencia federal acumulada.

Además, Morena llega al proceso de 2027 en mejores condiciones competitivas en Nuevo León que en 2021, aunque todavía enfrenta el desafío de competir contra el aparato político y mediático de Movimiento Ciudadano.

En paralelo, MC también perfila figuras fuertes para mantener la gubernatura, entre ellas Mariana Rodríguez Cantú y Luis Donaldo Colosio Riojas.

La contienda rumbo a 2027 comienza así con una narrativa de revancha política para Clara Luz Flores, quien apuesta a convencer al electorado de que los errores de 2021 quedaron atrás y que hoy cuenta con mayor experiencia para volver a competir por el gobierno de Nuevo León.