La pantalla de la TV suele ser para esta generación un soporte para desplegar formatos y mensajes que no provienen de la TV clásica, sino normalmente de redes on demand, en las cuales el espectador tiene mayor control y es mucho menos pasivo. Hay también indagaciones que afirman que el síndrome conocido como FOMO ("Fear off missing out" o el miedo a estar perdiéndose algo) es uno de los motores que impulsan a los millennials a modelarse un perfil a base de selfies felices y una exposición algo desmesurada de su vida íntima, bajo la sospecha de que la vida de los otros (o al menos, la vida digitalmente publicada) es más interesante. El miedo es quedarse afuera y los dispositivos son casi una extensión de los pulgares.