Aquí se pone en relieve cómo el cerebro percibe la realidad. El Laboratorio de Neurociencia Integrativa en la Universidad del Estado de Nueva York organiza cada año un concurso que premia las mejores ilusiones visuales. En 2005 lo hicieron por primera vez. Lo llamaron The Illusion Of The Year Contest. Y aunque la idea original solo contemplaba una edición del concurso, la cantidad de participantes hizo que se siguiera celebrando desde entonces.