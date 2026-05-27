México

Muere Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio: su voz se apaga tras una batalla contra el cáncer

La noticia fue dada a conocer la mañana de este 27 de mayo por su hija mediante un mensaje publicado en redes sociales

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Fotografía en blanco y negro de Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio, apuntando al frente con un micrófono en la mano, con un fondo difuminado
Hilde Lara, fundador y vocalista de Grupo Yndio, falleció tras complicaciones de salud, confirmaron sus familiares. (Grupo Yndio)

La música romántica mexicana se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Hilde Lara, cantante reconocido por éxitos como “Dame un beso y dime adiós”, “Eres mi mundo” y “Herida de amor”. La noticia fue dada a conocer la mañana de este miércoles 27 de mayo por su hija, Gabriela Lara, mediante un mensaje publicado en redes sociales.

A través de Facebook, Gabriela compartió una fotografía familiar acompañada de un emotivo texto en el que recordó el legado artístico de su padre y la conexión que logró construir con el público a lo largo de varias décadas de trayectoria.

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“Su gran voz, su pasión, su entrega y la manera tan especial en la que logró tocar el corazón de millones de personas a través de sus canciones”, escribió.

Captura de una publicación de Gabriela Lara en redes sociales con un texto. Debajo, una foto de ella sonriendo junto a su padre y otro hombre
Gabriela Lara publicó un mensaje en redes sociales para anunciar el fallecimiento de su padre, cuya imagen sonriente se muestra junto a ella y otra persona en la fotografía adjunta. (Facebook)

En el mensaje también destacó que el intérprete dedicó gran parte de su vida a cantarle al amor y a las emociones que marcaron a generaciones enteras.

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“Mi padre dedicó su vida a cantarle al amor, a las emociones y a los sentimientos que unen a las personas. Su talento acompañó historias, recuerdos, familias, alegrías y momentos inolvidables para muchísima gente alrededor del mundo. Y eso es algo que vivirá para siempre”, agregó.

¿De qué murió Hilde Lara?

Aunque la familia no detalló oficialmente la causa del fallecimiento, trascendió que el cantante enfrentaba severos problemas de salud derivados del cáncer que le fue diagnosticado en 2023. Durante los últimos meses, Hilde Lara compartió con sus seguidores algunos momentos relacionados con su tratamiento y recuperación.

Originario de Hermosillo, Hilde Lara alcanzó notoriedad como fundador de Grupo Yndio, banda que se convirtió en una de las referencias de la balada romántica y la música grupera en México y América Latina.

Temas como “Dame un beso y dime adiós” se consolidaron entre las canciones más representativas del repertorio romántico nacional y permanecieron durante años en estaciones de radio, fiestas familiares y serenatas.

Grupo Yndio (Foto: Instagram@geniolucas)
Grupo Yndio (Foto: Instagram@geniolucas)

Tras darse a conocer la noticia, seguidores y colegas del medio artístico comenzaron a llenar las redes sociales con mensajes de despedida y condolencias para la familia del cantante. Muchos recordaron la influencia de Grupo Yndio en la música popular mexicana y el impacto emocional que sus canciones tuvieron en distintas generaciones.

La muerte de Hilde Lara ocurre apenas dos años después de que se hiciera público su diagnóstico médico, etapa durante la cual el músico continuó manteniendo contacto con sus seguidores a través de publicaciones y mensajes sobre su estado de salud.

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