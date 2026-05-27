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Desalojan instalaciones del Poder Judicial en San Lázaro por presunta amenaza de bomba: una llamada anónima alertó a las autoridades

Elementos de la SSC y un equipo antiexplosivos realizan revisiones en el inmueble; trabajadores y visitantes fueron evacuados

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Elementos de seguridad y equipos de emergencia desplegaron un operativo y acordonaron la zona. (La imagen corresponde a una amenaza previa de bomba, registrada el pasado 15 de mayo. Crédito: redes sociales)
Elementos de seguridad y equipos de emergencia desplegaron un operativo y acordonaron la zona. (La imagen corresponde a una amenaza previa de bomba, registrada el pasado 15 de mayo. Crédito: redes sociales)

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y equipos de emergencia implementaron un operativo en las instalaciones del Poder Judicial ubicadas en San Lázaro, Ciudad de México, luego de un reporte por la posible presencia de un artefacto explosivo.

De acuerdo con los primeros reportes, una llamada anónima al 911 alertó al personal de Seguridad Interna, quien notificó la situación y se activaron los protocolos correspondientes, por lo que se procedió al desalojo de trabajadores y visitantes que se encontraban en el inmueble.

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Al sitio acudió personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros de la SSC, quien asumió la atención del reporte. Un binomio canino especializado realiza la revisión del lugar para descartar la presencia de algún objeto de riesgo.

La zona permanece bajo resguardo mientras continúan las inspecciones y se mantiene la aplicación de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de casos. Hasta este momento no se ha registrado una amenaza real y no se han encontrado rastros de ningún artefacto explosivo.

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Amenazas de bomba, constantes en la Ciudad Judicial

Previamente, el 14 de mayo pasado también se registró una alerta por presunta amenaza de bomba en las instalaciones de Ciudad Judicial, lo que provocó el desalojo de trabajadores, litigantes y visitantes como parte de los protocolos de seguridad.

De acuerdo con los reportes de ese día, la advertencia fue recibida a través de canales electrónicos dirigidos al personal del Poder Judicial, lo que activó la movilización de elementos de la SSC, entre ellos el Agrupamiento Zorros y binomios caninos especializados. Las revisiones se realizaron en oficinas, pasillos, accesos y áreas comunes del complejo, sin que se localizaran artefactos explosivos.

Durante 2026, este tipo de reportes han sido constantes, lo que ha derivado en la activación recurrente de protocolos de emergencia, con evacuaciones preventivas y despliegues de unidades especializadas para la inspección de los inmuebles. En todos los casos, las autoridades han descartado la presencia de explosivos tras las revisiones correspondientes.

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