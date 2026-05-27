Lando Norris reconoce el nivel de Pato O’Ward y habla sobre su futuro en F1: “Espero que no venga por mi asiento”

(Captura de pantalla)

Lando Norris volvió a dejar clara la buena relación que mantiene con Pato O’Ward luego de elogiar al regiomontano durante una convivencia con medios en las nuevas instalaciones de Arrow McLaren en Indianápolis.

El británico habló sobre el momento que vive el mexicano, quien viene de finalizar cuarto en las 500 Millas de Indianápolis y continúa consolidándose como una de las principales figuras de la IndyCar tras haber sido subcampeón la temporada pasada.

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Norris bromea sobre Pato y su posible llegada a la F1

(REUTERS/Jennifer Gauthier)

En medio de las versiones que colocan a O’Ward como candidato para llegar de tiempo completo a la máxima categoría , Norris respondió entre risas cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de compartir categoría con el mexicano.

“No sé si él quiere ir a la Fórmula 1, eso no depende de mí. Obviamente, yo quiero conservar mi asiento, así que espero que no venga por él”, comentó el piloto británico en tono relajado.

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(REUTERS/Jakub Porzycki)

Más allá de la broma, Norris destacó el respaldo que mantiene hacia O’Ward y el trabajo que realiza dentro de McLaren, escudería con la que el mexicano se desempeña como piloto de reserva en Fórmula 1, además de competir de manera regular en IndyCar.

Las declaraciones llegan mientras continúan creciendo las expectativas alrededor del futuro de Pato en el Gran Circo, especialmente por las pruebas y sesiones oficiales que ya ha realizado con McLaren en los últimos años.

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