"Actualmente, no sólo se busca verse bien sino sentirse bien, por dentro y por fuera. Todos buscamos un plus de bienestar. El concepto de la estética se redefinió con la llegada de los nuevos tratamientos no invasivos, los nutricéuticos y un nuevo estilo de vida que incluye hábitos de nutrición saludables y ejercicio como ejes principales. Hoy el concepto estético se acerca mucho al de salud". Así lo subrayó la médica dermatóloga Velia Lemel, miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología.