—Sí, creo que la serie intenta eso: funcionar como un punto de partida para discutir acerca del autismo. Mi personaje solo muestra de manera individual a un caso específico de autismo pero no es representativo de todo el espectro. Pero también The Good Doctor se corre un poco del tema para hablarles a todos aquellos que se sienten diferentes en la sociedad por cualquier motivo, y que a veces no tienen chance de mostrarse como realmente son.