Mike y Will en Stranger Things

Los niños comenzaron compartiendo juegos en el garage de la casa de cada uno de ellos. Pero la desaparición de Will provocó que la amistad con Mike llegara al extremo. El joven amigo no iba a darse por vencido y, a pesar de su corta edad, empezaría una búsqueda que lo llevaría a un universo sobrenatural que tantas veces imaginaron en los juegos. A lo largo de las temporadas, ellos fueron creciendo y la amistad también fue cambiando. Una relación indestructible que nadie pudo derribar, ni el temible demogorgon.