—Ahorra algo de dinero. Una vez me lo dijo un viejo actor y yo era muy joven. Yo me reí en ese momento y fui a gastarme inmediatamente el cheque que había cobrado y no ahorré nada. Pero contar con dinero ahorrado permite que pueda elegir en qué proyecto estar sin tener que pensar en el dinero. Así podés hacer realmente el trabajo que te gusta y no el que es necesario para tus gastos.