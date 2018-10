Pero varias series tuvieron como base los fundamentos esenciales de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que intentaban recuperar y difundir ciertas costumbres británicas. El suceso mundial que fue The Crown, sobre la vida de la actual reina Isabel II, generó una toma de conciencia de la importancia de mantener un reinado y de la relevancia que tuvo a lo largo de la historia, no sólo para el Reino Unido y la Commonwealth sino para Europa. No falta la taza de té en el momento más oportuno-y en otros no tanto-como también un recorrido por los puntos más emblemáticos de Londres.