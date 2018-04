En el elenco se destaca Jared Harris, recordado por sus actuaciones en Mad Men y en la primera temporada de The Crown, donde interpreta al padre de la Reina Isabel. También Tobias Menzies, a quien ya vimos en Game of Thrones y Outlander, y que cuenta con su lugar asegurado en la tercera temporada de The Crown, donde será del duque de Edimburgo, Felipe, en su etapa adulta. El trío de actores lo completa Ciarán Hinds, que ya se despidió de Mance Rayder de Game of Thrones para desembarcar en esta serie.