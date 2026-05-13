A un año de la muerte de José Mujica: el emotivo recuerdo de Lucía Topolansky y los homenajes en Uruguay

Una mujer abraza una enorme pancarta con la imagen del expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, el día de su velorio (EITAN ABRAMOVICH / AFP)

Se cumple este miércoles exactamente un año de la muerte de José Mujica, el ex guerrillero que llegó a presidente de Uruguay y se convirtió en símbolo mundial.

El ex mandatario murió con 89 años, enfermo de cáncer. Fue el presidente Yamandú Orsi, su delfín político, el que anunció entonces su fallecimiento. “Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo”, escribió Orsi esa vez.

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A un año de ese día, en Uruguay comenzaron los homenajes hacia el ex presidente.

Yamandú Orsi, el día del velorio de Mujica (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Su viuda, Lucía Topolansky, se emocionó este martes al recordarlo. Entrevistada en el programa Arriba gente de Canal 10, la ex vicepresidenta de Uruguay dijo que la “ausencia es permanente”. En particular, Topolansky recordó “el arco brutal de gente” que lo acompañó en su último adiós.

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“Yo sabía que iba a tener un acompañamiento importante, pero no pudimos imaginar esa dimensión”, dijo. Como ejemplo de lo masivo que fue el entierro, la viuda contó que la empresa del servicio fúnebre contabilizó 57 libros de firmas.

“Era una cola interminable, pero además variadas en edades, en condiciones sociales y en diversidad política. Eso para mí fue el orgullo enorme”, agregó Topolansky, y cortó su comentario por la emoción.

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Varias personas hacen fila para rendir homenaje al expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica frente al Palacio Legislativo, donde reposan sus restos, en Montevideo, Uruguay, el 15 de mayo de 2025. (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Topolansky contó que, pese a que muchos querían que su cajón estuviera cubierto de banderas partidarias, la familia decidió que tuviera solo dos emblemas de la patria. “Nosotros pensamos que él pertenecía al pueblo y no nos equivocamos”, señaló.

El Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector político al que pertenecía Mujica, realizó un homenaje este martes a la noche. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que al expresidente “se lo extraña todos los días”.

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“Vivimos en un mundo que está dado vuelta. Y la reflexión de Pepe de siempre estar pensando en el mundo del porvenir, de qué cosas hay que hacer hacia el futuro, de tener la cabeza abierta para pensar sin dogmatismos, creo que lo necesitamos muy urgente”, dijo Sánchez, quien tiene un rol similar al de jefe de gabinete, en una rueda de prensa este martes.

El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica y su esposa Lucía Topolansky sentados a una mesa durante una entrevista con Reuters en Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo, Uruguay, el 22 de mayo de 2014 (REUTERS/Mariana Greif)

“Una de las cosas en las que acompañé a Mujica en América Latina fue en su labor predicando por la paz, particularmente en Colombia. Hoy más que nunca es necesario levantar la bandera de la paz frente a las situaciones de guerra que vive el mundo”, agregó.

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El jerarca –principal referente del MPP– dijo que probablemente Mujica “rezongaría” por muchas decisiones que tomó el gobierno, pero estaría “contento” por el resultado de algunas políticas.

El MPP informó este martes que durante mayo y junio realizará una serie de actividades culturales, sociales y de militancia “con el objetivo de homenajear y mantener vivo el legado del ex mandatario”. Incluso anunció actividades en Italia. La agenda incluye proyecciones de documentales y películas, fogones, conservatorios, jornadas solidarias, intervenciones barriales, muestras, encuentros culturales y actividades comunitarias, enumeró el espacio político.

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Mujica con su perra Manuela

“Pepe Mujica no fue solo un líder político, fue un líder humano que cambió la forma de hacer política en Uruguay. Lo queremos recordar con alegría, sacarlo de las formalidades que no le gustaban, hacerlo en los barrios, en un teatro, con fogones, sacándolo de la frialdad del Palacio Legislativo, que es la mejor forma que tenemos de homenajearlo a nuestro querido Pepe”, expresó el senador Sebastián Sabini, en el comunicado difundido por el bloque político.

Una de las actividades para recordarlo será este miércoles, a la hora 19, se realizará el encuentro “Recordaremos a Pepe” en el Teatro El Galpón, con la participación de Agarrate Catalina, Mario Carrero y Raúl Castro.

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