La voz que abrió las puertas del béisbol a los latinos: falleció René Cárdenas, pionero de las transmisiones en español

Figura clave en la expansión del béisbol entre los hispanohablantes en Estados Unidos (AP Foto/Kevin M. Cox)

El mundo del béisbol hispanohablante despide a René Cárdenas, quien falleció producto de una enfermedad a los 96 años en Houston, Texas.

Considerado el primer cronista en español en la historia de las Grandes Ligas (Major League Baseball, MLB), Cárdenas dejó una huella profunda tras seis décadas de trabajo para franquicias como los Los Angeles Dodgers, Houston Astros y Texas Rangers. Según informó ABC News, su muerte se produjo en su residencia de Houston, donde vivió sus últimos años.

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Comenzó su carrera en los años 50 y fue parte de la llegada de las transmisiones deportivas en español (National Baseball Hall of Fame and Museum)

Trayectoria y legado en las Grandes Ligas

René Cárdenas inició su vínculo con el béisbol profesional estadounidense en 1958, cuando se unió a los Dodgers tras la mudanza del equipo desde Brooklyn a Los Ángeles.

De acuerdo con ABC News, fue parte de la primera transmisión en español de una Serie Mundial en 1959, marcando un hito que amplió el acceso al béisbol para la comunidad latina en Estados Unidos. Su presencia en cabina se extendió rápidamente a otros equipos y territorios.

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La llegada de los Houston Colt .45s a la liga en 1962 permitió que Cárdenas se consolidara como voz emblemática del equipo texano durante 14 temporadas.

Narró partidos emblemáticos y cubrió grandes eventos deportivos en más de seis décadas de actividad (@René Cárdenas)

El club, rebautizado como Houston Astros en 1965, reconoció la contribución del narrador en la construcción de una audiencia fiel entre los aficionados hispanos. En un comunicado reproducido por ABC News, la organización describió a Cárdenas como “un verdadero pionero en la radiodifusión”.

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El impacto de Cárdenas trascendió lo deportivo. Según Our Esquina, la comunidad hispana de Houston y colegas de la industria destacaron su influencia en la expansión de las transmisiones deportivas en español y en la formación de nuevas generaciones de cronistas latinos.

Su trabajo permitió que el béisbol profesional se volviera parte esencial de la cultura hispana en ciudades clave de Estados Unidos.

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Jugadores de los Astros recordaron su legado y el impacto de su trabajo en el vestuario y la afición (@astros)

Nuevos reconocimientos y homenajes

En 1981, Cárdenas asumió el rol de primer narrador en español de los Texas Rangers, según confirmó John Blake, exdirector de relaciones públicas del equipo, en declaraciones recogidas por ABC News. Su regreso a los Dodgers se produjo al año siguiente y se extendió por casi dos décadas, fortaleciendo su posición como una figura referencial en la radiodifusión deportiva.

A lo largo de su carrera, Cárdenas fue protagonista de momentos clave fuera del béisbol, como la cobertura de la pelea entre Muhammad Ali y Jimmy Ellis disputada en el Astrodome en 1971, según información de CBS Sports.

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Ya en 2008, se convirtió en el primer relator de partidos en español para la televisión de los Houston Astros, ampliando su legado en la era audiovisual del deporte.

Los homenajes a su trayectoria fueron numerosos. Ingresó en el Salón de la Fama del Béisbol Nicaragüense en 2000 y fue distinguido por el Museo del Patrimonio Hispano del Béisbol en 2002. En 2013, la franquicia de los Astros lo incluyó en su Muro de Honor de Medios. Según Our Esquina, el reconocimiento más reciente llegó en 2024, con su incorporación al Salón de la Fama de los Astros.

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La institución destacó su papel fundamental en la historia del club y la comunidad hispana de Houston (@astros)

Un referente para la comunidad latina

La noticia de la muerte de René Cárdenas generó reacciones en toda la comunidad latina y en medios estadounidenses como ABC News.

Diversos comunicadores y excompañeros subrayaron la relevancia de su voz y su trabajo como impulsores de la presencia hispanohablante en el béisbol profesional.

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Distintos testimonios recogidos por ABC News y Our Esquina remarcan que el legado de Cárdenas perdura en los relatos de radio y televisión, así como en el crecimiento de las audiencias latinas en la MLB.

Su labor abrió oportunidades y sirvió de inspiración para nuevas generaciones de comunicadores latinos (Sam Navarro-Imagn Images)

Tras su retiro, Cárdenas continuó vinculado al periodismo deportivo, colaborando como columnista en el sitio web en español de los Houston Astros y en el diario nicaragüense La Prensa.

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CBS Sports añade que su fallecimiento se debió a un cáncer, y que su figura sigue siendo un referente para quienes ven en la radiodifusión deportiva una vía para conectar culturas e historias a través del deporte.

René Cárdenas es recordado por su capacidad para acercar el béisbol a millones de oyentes y televidentes de habla hispana, abriendo caminos para futuras generaciones de narradores y periodistas deportivos.