Asturias se queda sin las subastas del ‘campanu’ ante la ausencia de salmones en los ríos: la especie sufre un serio declive en España

Imagen de archivo de un ejemplar de salmón atlántico. (Wikimedia Commons)

La búsqueda del campanu en Asturias ―el primer salmón atlántico (Salmo salar) de la temporada, que alcanza precios altísimos en subasta― comenzó hace ya más de tres semanas. Los pescadores, armados con sus cañas, llevan desde el sábado 18 de abril intentando encontrar a este ejemplar en una tradicional carrera que cada año recibe una gran atención.

Este año no ha sido para menos, pero por un motivo completamente distinto: el de 2026 se ha convertido en el campanu más tardío de la historia ―el récord anterior fue el de 2025, que se demoró durante cuatro días―. Hasta tal punto ha llegado la situación que se ha decidido suspender la subasta del río Sella, tras no conseguirse capturar ningún ejemplar.

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Recientemente también se suspendió la del río Narcea, pero por un motivo diferente: el fallecimiento por un accidente laboral de Jesús Fernández, vicepresidente de la sociedad de pescadores de Las Mestas del Narcea. Esta subasta se celebra desde hacía 25 años en Cornellana y es, junto con la del Sella, la más destacada de la comunidad.

Un hombre durante el comienzo de la campaña de pesca de salmón, en el río Eo, a 13 de abril de 2025, en San Tirso de Abres, Asturias (España). (Carlos Castro/Europa Press)

Esta es la primera vez que se produce la suspensión de la subasta por ausencia de salmones, ya que durante la pandemia del COVID-19, aunque no hubo subasta pública por las restricciones sanitarias, sí se pescaron ejemplares.

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¿Qué ocurrirá ahora?

Si finalmente se realiza alguna captura en alguno de los ríos de Asturias, en el caso del Narcea se ha decidido que sea donado por el pescador al Proyecto Arca, que trabaja por la repoblación de este cauce. Si llega vivo al centro de alevinaje en Quintana, el pescador será recompensado con 9.000 euros.

En el caso del río Sella, el Ayuntamiento de Cangas de Onís ha acordado que los 2.500 euros que cada año aporta al pescador que consigue la primera captura de la temporada en esta ocasión serán donados a la Asociación de Pescadores El Esmerillón, que lleva a cabo las repoblaciones con alevines.

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Salmones atlánticos. (SIBIC)

En Cantabria también se realiza la búsqueda del campanu. Este año comenzó el 1 de mayo y, al igual que ha ocurrido en Asturias, la captura del primer ejemplar se está retrasando. Han pasado casi dos semanas y, por el momento, no hay rastro de salmones.

El salmón sufre un serio declive

En marzo, la asociación por la conservación de la biodiversidad Saxífraga presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una solicitud formal para que se incluya la especie en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) en la categoría “en peligro de extinción”.

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Ante esto, el Gobierno ha solicitado al Comité Científico que asesora al Comité de Fauna y Flora que elabore un informe sobre el estado de conservación del salmón atlántico para saber si procede o no dicha catalogación.

Aquí hay un breve video de uno de los primeros salmones del Río Klamath en llegar a los afluentes por encima del antiguo Dique Iron Gate. La grabación fue realizada el viernes pasado por la geóloga del Departamento de Pesca Yurok, Kayah Ray, quien forma parte de un equipo que está realizando un estudio de los salmones en el tramo del río que ya no tiene presa.

En España, las poblaciones de salmón atlántico han sufrido un crítico descenso. Esto lo certifica una evaluación del estado de la especie realizada en octubre de 2025 por un equipo de investigadores y gestores de distintas comunidades autónomas, en la que participó la Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC).

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El resultado de esta evaluación fue “inequívoco”: la especie ha sufrido en diez años un declive del 82 %, por lo que se encuentra “al borde de la extinción”. Así, señalan que, según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en nuestro país el salmón atlántico se encuentra “en peligro crítico”, el nivel de amenaza más elevado antes de su extinción en estado salvaje.