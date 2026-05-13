Economía

El empresario detrás de un jingle emblemático desafía la grieta: “Si a algunos los molestamos, es cuestión de ellos”

Víctor Fera compartió en redes sociales un mensaje en el que destaca la creación de empleo y la inversión en distintas provincias. Afirmó que la política de generación de trabajo trasciende las diferencias partidarias

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Victor Fera Maxiconsumo
Marolio y Maxiconsumo buscan fortalecer su presencia en el mercado de alimentos secos y aderezos con una estrategia de integración productiva

Víctor Fera, titular de Marolio y Maxiconsumo, difundió en redes sociales un mensaje en el que enfatiza la política de generación de empleo y la apuesta por la inversión productiva en la Argentina, desmarcándose de los debates partidarios. El empresario publicó un video grabado en la provincia de Mendoza, donde se encuentra supervisando proyectos productivos de su compañía.

El video, difundido en la red social X, muestra a Fera en el interior del país, donde cuenta su día: “Hoy me levanté a las cuatro de la mañana. Me tomé un avión a Mendoza a las seis. Hoy llegué a Mendoza a las ocho. Hoy estamos con trabajo como todos los días, porque nosotros producimos fuentes de trabajo y la verdad que me encanta. Me siento orgulloso de nuestros trabajadores. Este es el maíz que estamos haciendo en Mendoza.”

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En un tuit posterior, el dueño de la marca con el emblemático jingle resaltó la orientación de sus proyectos: “Así trabajamos todos los días, creando fuentes de riqueza, se construye trabajando, generando oportunidades y mirando siempre hacia adelante. Nuestro objetivo es por el desarrollo y el futuro de todos, nunca mirando para atrás.”

Victor Fera, dueño de Marolio y Maxiconsumo

Estas declaraciones se dan en un momento de elevada polarización política, que enfrenta, por un lado, las demandas del sector empresarial, que reclama una mejora en las condiciones de competitividad para la industria nacional, frente a la postura del Gobierno, que sostiene que el sector privado operó históricamente bajo esquemas de protección estatal que limitaron la competencia.

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Sin embargo, el propio Fera enfatizó: “No es de ahora, es una política que la empresa tiene como prioridad, crear puestos de trabajo y va más allá de los colores políticos. Orgullosos de ser argentinos y de invertir, si a algunos los molestamos es cuestión de ellos y de las explicaciones que tendrán que dar a la gente”.

A fines de marzo, la empresa anunció la construcción de un nuevo centro de distribución y una planta de vinagre en el partido bonaerense de General Rodríguez, junto con la incorporación de un complejo de molinos de trigo. Este polo industrial, en proceso de instalarse a 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, representa una inversión que, en palabras de la compañía demandará la creación de 700 puestos de trabajo. La fase inicial ya permitió incorporar a 200 operarios, mientras que la previsión es sumar otros 500 empleos una vez que el complejo opere a pleno.

maxiconsumo
La compañía anunció la creación de 700 puestos de trabajo a partir de nuevas inversiones en Buenos Aires

La iniciativa industrial contempla una planta de vinagres con capacidad proyectada de tres a cuatro millones de litros mensuales, orientada tanto al suministro nacional como a la integración de la producción interna del grupo. El desarrollo incluirá sectores destinados a la elaboración de harinas, lo que fortalecerá la posición competitiva de la compañía en el mercado de alimentos secos, especialmente en rubros como fideos, galletitas y pan rallado.

De acuerdo con la comunicación oficial de la empresa, la expansión encarna una estrategia centrada en la reducción de costos y el mantenimiento de precios accesibles en el mercado interno. El proyecto industrial prevé la integración vertical de insumos esenciales, desde la molienda de trigo hasta la manufactura de productos derivados, lo que implica para la empresa un elevado grado de autonomía en su cadena de valor, algo indispensable para el control de costos -y posterior traslado a precios-.

La planta de vinagres —que producirá alcohol, vino, manzana y aceto balsámico— potenciará la presencia del grupo en conservas y aderezos de elaboración propia, mientras que la capacidad de molienda permitirá dotar de insumos a toda la línea de productos derivados del trigo.

En una comunicación anterior, Fera definió a Marolio como una empresa “comprometida con este gran país para que bajen los precios”, declaración que sintetiza el objetivo de trasladar los beneficios de escala y eficiencia a los consumidores.

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