“Después hablamos, y ella no me creía que era yo. Me dice ‘No sos vos’. Si, soy yo le decía. Y me dice 'Vos debés ser un pelotudo, un ‘onanista’… Sos un cagón, te cagás en las patas, debés ser un horrible… y ponés la cara de ese señor que es un caballero”, agregó el reconocido artista sobre esta particular situación,